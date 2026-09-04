Incendio en el Mercado de Jamaica moviliza cuerpos de emergencia este 4 de septiembre: ¿Qué fue lo que pasó?

Incendio en Mercado de Jamaica La rápida reacción de las personas locatarias permitió que la emergencia se controlara a tiempo.

Mediante redes sociales, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México reportó un llamado de auxilio proveniente del Mercado de Jamaica, uno de los centros de abasto más populares de la capital.

De acuerdo con el reporte, personas locatarias del lugar advirtieron de un incendio en uno de los establecimientos comerciales, por lo que el servicio de emergencia se trasladó al mercado para controlar el siniestro, así como salvaguardar a los y las presentes.

Incendio en el Mercado de Jamaica este 4 de septiembre: ¿qué sucedió y cómo fue controlado?

Este 4 de septiembre de 2026, el cuerpo de Bomberos en la CDMX recibió la alerta por incendio en la colonia Jamaica, ubicada dentro de la alcaldía Venustiano Carranza, alrededor de las 10:00 horas de este viernes.

Recibimos el reporte de Incendio en la colonia Jamaica, en @A_VCarranza; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/xyazXRJJ4z — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 4, 2026

Según el primer reporte, un cortocircuito en uno de los locales del emblemático Mercado de Jamaica ocasionó que parte de la instalación eléctrica y una lona se quemaran, sin embargo, la rápida reacción de locatarios y locatarias del centro de abasto logró que los servicios de emergencia pudieran llegar a tiempo para evitar una catástrofe mayor.

“Procedimos a extinguir el fuego. Sin lesionados”, reportó la cuenta oficial del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México a través de redes sociales.

La colonia Jamaica es uno de los barrios más populares de la capital, destacable por tener el mercado de flores y plantas ornamentales más grande e importante en Ciudad de México, cuya venta se incrementa considerablemente en festividades como Día de Muertos y Navidad.

Recomendaciones para evitar el caos durante un incendio en mercados o espacios públicos

Los elementos de emergencia continuamente advierten a la población sobre las medidas a seguir durante un siniestro de este tipo; algunas de ellas, son:

Revisar que los cables no estén gastados y evitar el uso de adaptadores múltiples o extensiones sobrecargadas.

Retirar residuos de papel, cartón o plástico acumulados cerca de fuentes de calor.

Monitoreas constantemente las conexionesde gas en el area de comida y cocina.

A su vez, recalcan la importancia de mantener libres los pasillos de evacuación y contar con extintores vigentes y señalizados.