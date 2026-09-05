Caen 2 colaboradores de “El Kevin” de “La Unión Tepito”

Detenidos José Enrique “N" y Donovan Arturo “N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a dos hombres que trabajaban bajo las órdenes de Daniel Badillo Martínez, alias “Kevin”, identificado como líder de una célula delictiva vinculada con la “Unión Tepito”, dedicada a la compra, venta y distribución de droga en la alcaldía Cuauhtémoc.

“El Kevin” fue detenido en octubre de 2019. De acuerdo con las investigaciones, fue colaborador de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias “El Lunares”, exlíder de la “Unión Tepito”.

Se trata de José Enrique “N”, de 38 años, y Donovan Arturo “N”, de 20.

Para su capturra, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo en dos inmuebles ubicados en las colonias Morelos y Guerrero, donde localizaron diversas cantidades de posibles narcóticos.

Durante las labores fueron asegurados 100 gramos de metanfetamina, 200 gramos y 200 dosis de cocaína, así como 200 gramos y 112 dosis de marihuana.