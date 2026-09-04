Ruta del multihomicida de la familia de Jonathan Meléndez: de buscar caja fría con Bitcoins a comer tacos

Detenidos por multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia Fiscalía Edomex da más detalles del caso (Crónica digital)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reconstruyó las horas posteriores al multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez y ubicó a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” dentro del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, durante el periodo en que habrían ocurrido los asesinatos.

La investigación apunta a un crimen presuntamente planeado con un objetivo económico. De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos creían que las víctimas tenían una importante cantidad de criptomonedas y buscaban una supuesta caja fría con millones de dólares en Bitcoins.

Según el comunicado, Diego Sebastián habría ofrecido a Gerardo 2 millones de pesos por su participación.

Cronología del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez

La secuencia comenzó a las 17:23 horas del 2 de septiembre, cuando las cámaras del fraccionamiento registraron el ingreso de un Kia gris conducido por Gerardo “N”, acompañado por Diego Sebastián “N”.

Un minuto después, Diego Sebastián apareció en un elevador. Según la Fiscalía, pudo entrar al departamento porque la esposa de Jonathan, autorizó su acceso mediante una llamada telefónica, debido a la relación de confianza que el investigado mantenía con su esposo.

A las 17:42 horas la pareja del tecladista de Camilo Séptimo llegó junto con sus hijos. Más tarde, a las 19:28 horas, Jonathan arribó al fraccionamiento acompañado por un amigo. El testigo declaró que Jonathan le pidió que esperara afuera y que solicitara ayuda si dejaba de responder.

La Fiscalía estableció que el intervalo estimado de muerte de las víctimas fue entre las 17:30 y las 20:00 horas, periodo que coincide con la presencia de los dos investigados dentro del fraccionamiento.

El arma utilizada presuntamente utilizada en la masacre tenía silenciador. La Fiscalía relaciona este elemento con el hecho de que los vecinos no reportaron haber escuchado detonaciones. También señala que Diego Sebastián habría dicho que posteriormente desarmó el arma y arrojó sus partes a una barranca.

La huída de Diego Sebastián, presunto asesino de Jonathan Meléndez y su familia

A las 19:41 horas, una cámara captó a Diego Sebastián “N” en el estacionamiento. Dos minutos después, el Kia salió del fraccionamiento con ambos hombres a bordo.

Según un testimonio incorporado a la investigación, Diego Sebastián habría mostrado un arma de fuego a personal de seguridad para evitar que revisaran el vehículo y habría lanzado amenazas antes de abandonar el lugar.

La Fiscalía también sostiene que el ataque habría sido preparado con anticipación. Un día antes y durante la mañana del 2 de septiembre, Diego Sebastián presuntamente pidió a Gerardo conseguir desarmadores, dispositivos electrónicos, cinchos, guantes y cubrebocas.

Multihomicidio Edomex

En el vehículo fueron encontrados objetos que, de acuerdo con la investigación, guardan relación con los utilizados para inmovilizar a las víctimas.

El automóvil tenía placas sobrepuestas y posteriormente fue localizado en el fraccionamiento Héroes Tecámac.

El asesino de la familia de Jonathan Meléndez buscó comer tacos

Después de salir del fraccionamiento, Diego Sebastián “N” habría llegado durante la noche a un restaurante de la avenida Mixcoac con la intención de comer tacos. El lugar ya no tenía servicio. El sospechoso se retiró y continuó hacia la colonia Del Valle.

El operativo para detener Diego Sebastián, presunto asesino de Jonathan Meléndez y su familia

La Fiscalía logró detener primero a Gerardo “N” y después a Diego Sebastián “N”, en un operativo coordinado con autoridades federales y de la Ciudad de México. La captura ocurrió tras 8 horas con 45 minutos de actos de investigación.

Ambos fueron ingresados al Penal de Barrientos y quedaron a disposición de la autoridad judicial. La audiencia inicial para la formulación de imputación fue programada para las 12:30 horas de este sábado 5 de septiembre.