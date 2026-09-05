Vinculan a proceso a profesor de fútbol por corrupción de menores en MH

Detenido Jaime "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Jaime “N”, profesor de fútbol señalado por corrupción de menores, en contra de una adolescente de 14 años, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la investigación, Jaime “N” se desempeñaba como profesor de fútbol de la adolescente en una unidad deportiva de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde habría agredido sexualmente a la víctima en cinco ocasiones entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. Al ser cuestionada por su madre, la adolescente le confirmó las agresiones, por lo que presentó la denuncia ante la Fiscalía capitalina el 18 de marzo de 2024.

Durante las indagatorias, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas a la adolescente y a su madre, además de integrar dictámenes periciales en medicina y psicología. Con los datos de prueba reunidos, obtuvo una orden de aprehensión contra Jaime “N”, que fue ejecutada el 1 de septiembre por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Benito Juárez.

Durante la audiencia celebrada el dos de septiembre, la autoridad judicial vinculó a proceso de Jaime “N” por corrupción de menores. Además, el juez le impuso prisión preventiva y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.