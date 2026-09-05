Politécnicos reconocen a Janecarlo Lozano por su trayectoria y trabajo en Gustavo A. Madero

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, regresó al plantel donde realizó sus estudios de nivel medio superior para recibir la Presea “Gonzalo Vázquez Vela”, uno de los reconocimientos más importantes que entrega el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 1 del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La distinción fue entregada al alcalde en la categoría de “Egresado Destacado”, debido a su trayectoria y al trabajo social, cultural y humanista que ha realizado durante su administración en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante la ceremonia, la comunidad politécnica reconoció principalmente las acciones que se han realizado para recuperar espacios públicos, mejorar la seguridad y atender diferentes necesidades de los habitantes de la demarcación.

Entre los trabajos mencionados se encuentran la construcción de tres parques EDEN’ES, además de la habilitación de más de 95 kilómetros de Senderos de Seguridad, Paz y Esperanza, que tienen como objetivo generar espacios más seguros para las personas que viven y transitan por la alcaldía.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), durante este periodo también se registró una reducción de 24 por ciento en los delitos de alto impacto en Gustavo A. Madero.

Al recibir la presea, Janecarlo Lozano recordó sus años como estudiante del CECyT 1 y señaló que la formación que recibió en este lugar fue importante para el camino que posteriormente tomó dentro del servicio público.

“Antes de convertirme en servidor público, antes de ser diputado y antes de ser alcalde, fui estudiante del CECyT Número 1 ‘Gonzalo Vázquez Vela’”, expresó.

El alcalde explicó que regresar a las instalaciones donde estudió representa un momento especial, ya que fue en esas aulas donde comenzó una parte de su formación y de sus aspiraciones personales.

También aprovechó el encuentro para enviar un mensaje a los estudiantes que actualmente forman parte de la comunidad del Politécnico.

Lozano les dijo que la educación puede ser una herramienta para cambiar su futuro y alcanzar diferentes objetivos, siempre que exista trabajo y esfuerzo para conseguirlos.

“Desde estas aulas se puede llegar tan lejos como sean capaces de soñar y de trabajar”, afirmó ante los estudiantes y autoridades del IPN.

El alcalde también recordó que nunca imaginó que, años después de recorrer los pasillos del plantel, tendría la responsabilidad de gobernar una de las alcaldías más pobladas de la Ciudad de México.

Durante la ceremonia estuvo presente la Escolta a la Bandera y la Banda de Guerra de la Policía Auxiliar, además de integrantes de la comunidad politécnica.

La Presea “Gonzalo Vázquez Vela” fue entregada por autoridades del Instituto Politécnico Nacional, entre ellas la secretaria Académica del IPN, María Isabel Rojas Ruiz; el director del CECyT 1, Cornelio Fernando, y el decano Modesto Cárdenas García.

En el evento también se entregaron Preseas Post mórtem y otros reconocimientos en categorías como Eficiencia en el Área Administrativa, Excelencia Académica, Liderazgo y Desempeño Deportivo.

Con este reconocimiento, el CECyT 1 destacó la trayectoria de Janecarlo Lozano como uno de sus egresados y resaltó las acciones que ha encabezado desde el gobierno de Gustavo A. Madero para mejorar espacios públicos, seguridad y condiciones para sus habitantes.

La ceremonia también sirvió para que el alcalde regresara al lugar donde inició una parte importante de su formación y compartiera con las nuevas generaciones un mensaje sobre la importancia de estudiar, trabajar y aprovechar las oportunidades para alcanzar sus metas.