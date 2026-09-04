Caso Jonathan Meléndez: ¿cuánto valen los bitcoins y cuántos años de cárcel pueden darle a Diego Rosen? La Fiscalía mexiquense habría revelado que el motivo del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia estaría relacionado con la búsqueda de bitcoines (Fiscalía mexiquense)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió más detalles sobre la investigación del caso Jonathan Meléndez, donde se dio a conocer que el motivo del homicidio del tecladista de Camilo Séptimo estaría relacionado con bitcoins.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, el homicidio habría sido planeado por Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” un día antes de que se cometieran los hechos.

Asimismo, se dio a conocer que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” están siendo acusados por el delito de homicidio calificado en agravio, delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes en agravio de la dignidad animal y por el delito de interrupción del embarazo.

¿Cuánto valen los bitcoins involucrados en el caso Jonathan Meléndez?

De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía mexiquense en un comunicado, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de dinero en criptomonedas, por lo que habrían ingresado al domicilio buscando “una caja fría con cantidades millonarias de dólares en bitcoins”.

Aunque la Fiscalía mexiquense no brindó detalles sobre la cantidad exacta de dinero que los sospechosos buscaban, anteriormente el periodista Carlos Jiménez habría informado que el valor de las criptomonedas era de alrededor de 30 millones de dólares.

En caso de obtener los bitcoins, Diego Sebastián “N” le daría a Gerardo “N” 2 millones de pesos “por la ayuda”.

¿A cuántos años de cárcel podría ser sentenciado Diego Sebastián por multihomicidio?

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, este viernes 4 de septiembre Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla y el sábado 5 de septiembre a las 12:30 horas tendrán una audiencia inicial para la formulación de la imputación.

Por el delito de homicidio calificado en agravio podrían ser sentenciados a una pena de 25 a 75 años de prisión por cada víctima, por el delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes en agravio de la dignidad animal podrían recibir de 3 a 6 años de prisión, y por la interrupción del embarazo podrían ser acreedores a una pena de 5 a 10 años de prisión.