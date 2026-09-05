Capturan a la tía y prima de “El Irving”, líder de “La Unión Tepito” en Coyoacán

Detenidas Karla Guadalupe “N" y Harumi Guadalupe “N". (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Karla Guadalupe “N”, y a Harumi Guadalupe “N”, son tía y prima, respectivamente, de “El Irving”, integrante de “La Unión Tepito”, señalado por su presunta relación con los delitos de extorsión, narcomenudeo y robo, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa.

Harumi Guadalupe “N” además es hermana de Toshiro Tadeo “N” de 26 años, detenido el pasado 11 de agosto por su posible relación con esta misma célula delictiva.

“El Irving”, uno de los líderes de La Unión Tepito, fue detenido el 15 de septiembre de 2025 en la esquina de la calle Beethoven y el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la alcaldía Cuauhtémoc. Este presunto criminal circulaba en una camioneta acompañado de una joven de 22 años, quien aseguró ser de origen colombiano.

La detención de estas mujeres ocurrió en el cruce de las calles Quinceo y Amacuzac, en la colonia Hermosillo, donde manipulaban varias bolsas de plástico en la vía pública.

Los elementos realizaron una inspección preventiva, tras la cual localizaron entre sus pertenencias diversas bolsas con droga, así como un arma de fuego con cinco cartuchos.

Entre lo asegurado se encuentran dos bolsas con aproximadamente cuatro kilogramos de marihuana, 47 bolsitas de marihuana, 93 dosis de metanfetamina y 24 dosis de cocaína, una maleta y un vehículo.