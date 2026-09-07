Fiestas Patrias podrían dejar una derrama económica histórica de 12 mil 170 mdp en CDMX

Decoraciones fiestas patrias (Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

Las celebraciones por el 16 Aniversario del inicio de la Independencia de México dejarán una derrama económica estimada en 12 mil 170 millones de pesos para el sector empresarial de la Ciudad de México, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX).

Vicente Gutiérrez Camposeco, titular del organismo empresarial, señaló que la estimación representa un crecimiento anual de 2.7% respecto a lo registrado durante el mismo periodo de 2025, lo que, indicó, consolida la tendencia de recuperación y dinamismo comercial en la capital del país.

El festejo patrio también generará un impulso al consumo y beneficiará directamente a más de 148 mil unidades económicas que operan en la Ciudad de México, de acuerdo con las previsiones de la cámara empresarial.

Entre los giros que concentrarán el mayor dinamismo y captación de ingresos durante estas fechas se encuentran los establecimientos de alimentos y bebidas, restaurantes, bares y hoteles, además de agencias de viajes y servicios de movilidad local.

A estos sectores se suman supermercados, mercados públicos, papelerías, tiendas de abarrotes y establecimientos dedicados a la venta de banderas, adornos patrios, artículos de temporada y disfraces, que también tendrán una mayor actividad comercial durante las celebraciones.

El organismo empresarial destacó que el Centro Histórico y la Plaza de la Constitución mantendrán su papel como epicentro cultural y turístico del país durante las Fiestas Patrias, particularmente por las actividades relacionadas con la celebración de la Independencia.

Para la noche del 15 de septiembre, la CANACO CDMX proyecta una ocupación hotelera superior al 85% en el primer cuadro de la ciudad. La expectativa está relacionada con la llegada de visitantes que acudirán para presenciar el tradicional Grito de Independencia y la iluminación patria.

La concentración de visitantes durante esa noche también favorecerá la actividad comercial nocturna en la zona, particularmente en establecimientos relacionados con alimentos, bebidas, hospedaje y otros servicios vinculados con el movimiento turístico.

Finalmente, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México reiteró su compromiso con el comercio formal y llamó a la ciudadanía a realizar sus compras en establecimientos legalmente constituidos, con el objetivo de garantizar la calidad de los productos y contribuir al fortalecimiento de la economía formal.