Plan para rescatar al Oriente del Edoméx registra 40% de avance: Sheinbaum

Plan Oriente Claudia Sheinbaum Pardo y Delfina Gómez Álvarez

El Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México registra un avance de 40 %, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su Segundo Informe de Gobierno, en Palacio Nacional, donde estuvo presente la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez.

El programa contempla una bolsa de 75,786 millones de pesos para realizar 121 obras y acciones enfocadas principalmente en agua, salud, vivienda, movilidad, infraestructura urbana y bienestar social en municipios como Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Uno de los principales componentes es el de agua y drenaje, que concentra 101 acciones y una inversión de casi 9 mil millones de pesos. En materia de vivienda se contemplan 100 mil apoyos para mejoramiento de hogares y 12 mil procesos de regularización, con prioridad para familias en situación de vulnerabilidad.

En infraestructura vial, la presidenta señaló que ya fueron entregados el 100% de los Trenes de Pavimentación destinados a la rehabilitación de calles de la región.

El sector salud representa una de las mayores inversiones, con 16 mil millones de pesos destinados a hospitales, Unidades de Medicina Familiar, Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs) y salas de hemodiálisis. A través del esquema IMSS-Bienestar también se contemplan acciones en 17 hospitales, 180 unidades médicas y 57 quirófanos.

Plan Oriente Claudia Sheinbaum Pardo y Delfina Gómez Álvarez (Especial)

El plan incluye además 20 nuevos puentes vehiculares, pavimentación de vialidades, ampliaciones al transporte público, universidades y bachilleratos, así como obras para prevenir inundaciones.

Entre los proyectos de espacio público destaca el Parque Códice Xochiaca, en Nezahualcóyotl, que contará con áreas deportivas, recreativas y culturales para las familias de la zona.

Como parte del balance de movilidad en la región, Sheinbaum también destacó el Tren Interurbano El Insurgente, que registra 25 millones de pasajeros, y el tramo Lechería-AIFA del Tren Felipe Ángeles, con tres millones de habitantes beneficiados y conexión directa con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.