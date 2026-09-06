Metro celebra 57 años a ritmo de rock, cumbia y ska

Metro celebra 57 años

El Metro moviliza a millones de personas por la Ciudad de México, pero ahora logró moverlas al ritmo de la música. Durante cuatro días, la Glorieta de Insurgentes se convirtió en una pista de baile para celebrar el 57 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Desde el miércoles pasado, alrededor de 15 mil personas se dieron cita para disfrutar de presentaciones gratuitas que reunieron rock, cumbia, ska y otros ritmos, en un ambiente pensado para público de todas las edades.

Entre las agrupaciones que pusieron a cantar y bailar a los asistentes estuvieron Liran’ Roll, Aarón y su Grupo Ilusión, Los Askis, Anxolotes, Saya, la Orquesta del Metro e Interpuesto, además de otros artistas y agrupaciones que participaron a lo largo de las cuatro jornadas.

Metro celebra 57 años

El cartel también incluyó a Juan Manuel Torreblanca, RoboDJ Rafa Meza, Barbie Williams, Kumbia Live, Orquesta La Típica, Jamaica Sonora, Luca Orozco, Norteños Band, Sonora Son de Vida, Perfume con Aroma de Mujer y Los Karmann Ghia, entre otros.

Con la idea de celebrar sin importar la edad ni el ritmo, la invitación que se repetía entre los asistentes resumía perfectamente el espíritu del encuentro: “todos pueden sacar los prohibidos”. Así, la Glorieta se llenó de personas bailando y cantando para conmemorar los 57 años de un medio de transporte que forma parte de la vida cotidiana de la capital.

Las presentaciones fueron totalmente gratuitas y se realizaron con la colaboración de Cultura Metro, como parte de las actividades para celebrar al sistema que comenzó operaciones el 4 de septiembre de 1969.

Durante el cierre del festival, el director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez, a nombre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, agradeció a las agrupaciones participantes por sumarse a la celebración y ofrecer sus presentaciones de manera gratuita al público.

Así el festejo culminó entre guitarras, cumbias, coros y pasos de baile, y el Metro celebró sus 57 años no sólo como medio de movilidad, sino también como parte de la historia cotidiana y cultural de la Ciudad de México.