Otro susto con pipa de gas en CDMX: vehículo choca en la GAM y provoca afectaciones viales este 7 de septiembre

Choca pipa de Gas en la GAM El vehículo particular con el que chocó habría escapado luego del incidente. No se reportaron personas lesionadas ni fuga de gas en la unidad.

Una pipa repartidora de gas se impactó esta mañana contra un vehículo particular sobre la avenida Gran Canal del Desagüe, en dirección a la avenida San Juan, en la alcaldía Gustavo A. Madero. El incidente no dejó personas lesionadas y se habría provocado debido a las condiciones de la via tras las intensas lluvias de anoche.

Pipa de Gas choca en la GAM: ¿Qué fue lo que pasó?

El pavimento mojado por la lluvia de las últimas horas, junto con lodo, contribuyó a que la unidad de gas perdiera control y chocara, de acuerdo con las primeras versiones. también, se destacó que que el auto particular involucrado se dio a la fuga tras el impacto.

Elementos de emergencias, incluyendo unidades de Bomberos, Protección Civil y seguridad ciudadana, se desplegaron en el lugar para atender el siniestro, asegurar la zona y verificar que no hubiera riesgos adicionales relacionados con el contenido de la pipa, confirmando que no se reportaron fugas ni explosiones. Se recomendó a los automovilistas circular con precaución en el área debido a la afectación vial.

¿Cuáles son las regulaciones para el transporte de Gas LP en CDMX?

Este próximo jueves 10 de septiembre, se cumplirá un año desde la tragedia ocurrida en el Puente de La Concordia, de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, donde la explosión de una pipa de gas dejó un saldo de 32 personas fallecidas, por lo que el Gobierno federal reforzó las reglas aplicables al transporte y distribución de este combustible mediante dos normas de emergencia publicadas el 3 de octubre de 2025 para su transporte y distribución.

Los principales cambios endurecieron las obligaciones de seguridad, operación y mantenimiento de las unidades, con mayor supervisión de los vehículos, sus recipientes, válvulas, accesorios y condiciones mecánicas. Además, se establecieron requisitos más estrictos de capacitación y certificación para los operadores y se reforzó la posibilidad de realizar operativos coordinados con autoridades locales de tránsito, movilidad y protección civil.