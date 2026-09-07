Paro en el Hospital General: Personal médico bloquea avenida Cuauhtémoc este lunes 7 de septiembre tras casos de salmonelosis

Manifestación en avenida Cuauhtémoc este 7 de septiembre Tras brote de salmonelosis en el Hospital General, alrededor de 300 médicos y médicas bloquean avenida Cuauhtémoc para exigir mejores condiciones laborales.

El inicio de esta semana arranca con complicaciones de circulación en la avenida Cuauhtémoc de la Ciudad de México este lunes 7 de septiembre, debido a que médicos y médicas del Hospital General se movilizan para exigir mejores condiciones laborales.

La movilización de este lunes también está relacionada a la demanda que el equipo médico dirige a las autoridades para aclarar el origen del brote de salmonelosis registrado a comienzos del mes presente, el cual ha afectado a 135 personas.

¿Qué pasó en la avenida Cuauhtémoc? Médicos del Hospital General bloquean el paso este 7 de septiembre

Residentes de Neurología y Nefrología del Hospital General ‘Dr. Eduardo Liceaga’ de la Ciudad de México iniciaron este lunes 7 de septiembre un paro laboral en protesta por las malas condiciones laborales del recinto médico, movilizándose alrededor de las 09:30 horas de hoy hacia la avenida Cuauhtémoc, con la intención de bloquear la circulación y visibilizar su causa.

Hasta el momento, no hay acceso al hospital ni salida de médicos, mientras que el comedor del ‘Dr. Eduardo Liceaga’ permanece cerrado desde el 1º de septiembre mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes del brote de salmonelosis que afectó a 135 personas en los últimos días.

Tras reportarse que médicos residentes presentaron síntomas gastrointestinales a inicios del mes —algunos de ellos incluso teniendo que recibir atención hospitalaria—, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emprendió una investigación en el comedor del Hospital General para determinar la posible responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos adscritos a la institución o de la persona moral a cargo del comedor subrogado destinado exclusivamente para el personal médico.

Esta crisis sanitaria, sumada a la falta de insumos reportada por las y los residentes médicos, orilló al personal a movilizarse esta mañana en avenida Cuauhtémoc, lo que podría generar complicaciones en la circulación cotidiana de personas capitalinas.

“Cuidamos vidas, cuiden la nuestra”: Demandas de médicos del Hospital General tras brote de salmonelosis

De acuerdo con el pliego petitorio presentado por las y los residentes del Hospital General ‘Dr. Eduardo Liceaga’, el equipo médico exige que se esclarezca el origen del brote de gastroenteritis infecciosa aguda, asociado al consumo de alimentos del comedor subrogado.

A su vez, los médicos y médicas reportan la falta de insumos como otra de sus demandas principales que motivan la manifestación de este lunes 7 septiembre en la avenida Cuauhtémoc.

Para el viernes 4 de septiembre, 41 residentes médicos de las personas afectadas por el brote de salmonelosis aún se mantenían hospitalizados, sin embargo, David Kershenobich —secretario de Salud— aseguró que “todos se encuentran estables y fuera de peligro”.