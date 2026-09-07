Venta de Carpio se transforma en la quinta Comunidad NIDO de Ecatepec

El fraccionamiento Venta de Carpio fue inaugurado el pasado 4 de septiembre como la quinta Comunidad NIDO (Núcleo de Identidad, Desarrollo y Organización) implementada por el gobierno municipal de Ecatepec.

Durante un recorrido por las calles de Venta de Carpio, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss constató las obras realizadas como parte de la Comunidad NIDO, entre ellas la intervención de 78 fachadas, 15 murales de gran formato y seis andadores con murales de piso.

En el lugar, también se colocaron 150 luminarias nuevas, se efectuaron trabajos de bacheo y poda de árboles, así como la instalación de brocales y tapas de coladeras. Además, fueron retirados árboles que representaban un riesgo para la población y 157 toneladas de basura y cascajo.

Las acciones incluyeron la intervención del parque y la cancha de la comunidad, así como trabajos para solucionar las inundaciones que se registraban en la entrada principal del fraccionamiento.

Durante el recorrido, la alcaldesa afirmó que el objetivo de estas acciones es recuperar y dignificar el patrimonio de las familias que construyeron su proyecto de vida en la comunidad.

“Hoy lo que tenemos es dignificar lo que un día fue un sueño que volvieron realidad, que fueron sus casas, su patrimonio, su comunidad”, expresó.

Cisneros Coss sostuvo que el modelo Comunidad NIDO busca que los habitantes puedan recuperar el sentido de pertenencia y vivir en mejores condiciones dentro de su entorno.

Luis Ángel Hernández Soto, coordinador técnico de Presidencia, informó que Venta de Carpio es la quinta Comunidad NIDO impulsada por el gobierno municipal.

Las intervenciones anteriores se realizaron en San Juan Alcahuacan, San Agustín, Jardines de Morelos y el Santuario de la Quinta Aparición de la Virgen de Guadalupe, en Tulpetlac.

El funcionario destacó que los 15 murales de gran formato realizados en Venta de Carpio —el menor de ellos de 100 metros cuadrados— buscan convertir los espacios intervenidos en puntos de identidad y expresión artística para la comunidad.

Hernández Soto llamó a los habitantes a cuidar las obras y conservar los espacios recuperados para que permanezcan como lugares de convivencia y oportunidades para las familias.

El modelo de Comunidades NIDO busca fortalecer la identidad comunitaria, recuperar espacios públicos, atender rezagos urbanos y generar procesos de organización social que permitan combatir el abandono de distintas zonas del municipio.

Antes de la inauguración, Cisneros Coss también encabezó un recorrido de toque de puertas en Venta de Carpio, como parte de la Cruzada Violeta 360, estrategia municipal orientada a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.