Caen 2 de “La Unión Tepito” que mataron al “Tripa” en el velorio de “El Chilaquil”

Detenidos Aitzan Adrián “N" y Néstor “N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Aitzan Adrián “N”, de 19 años, y a Néstor “N”, de 24 años, integrantes del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

El pasado seis de septiembre, estos sujetos asesinaron a Gerardo “N”, miembro del cártel antagónico “La Anti Unión Tepito”, y a su esposa, cuando salían del velorio de “El Chilaquil” — integrante de La Tepito — al exterior de la funeraria Gayosso, en la colonia San Rafael, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Para su captura, los policías observaron a estos dos sujetos, que intercambiaban diversas bolsas de plástico transparente, una de ellas a bordo de una camioneta, en el cruce de las calles Ezequiel Montes e Ignacio Mariscal, en la colonia Tabacalera.

Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron escapar del sitio, sin embargo, en una rápida acción, los uniformados les cerraron el paso y les realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección, les aseguraron 41 bolsas y una bolsa con aproximadamente medio kilogramo de marihuana, así como 15 envoltorios de papel que contenían cocaína, además de una camioneta que presuntamente habría sido utilizada para el asesinato de “El Tripa”.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Autoridades detallaron que Néstor “N” cuenta con dos presentaciones ante el Ministerio Público por delitos contra la salud.