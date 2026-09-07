Cabildo de Texcoco realiza cambios dentro del Ayuntamiento y aprueba nombramientos

Durante la quincuagésima sesión ordinaria del cabildo de Texcoco se aprobaron por unanimidad los nombramientos del maestro Efrén Ortiz Gómez como Secretario del Honorable Ayuntamiento de Texcoco y al licenciado Israel Elio Castillo Rodríguez en la Dirección de Fomento Económico .

Ante el pleno del cabildo, se informó sobre la renuncia del Secretario del Ayuntamiento José Alfonso Valtierra Guzmán, expresando un agradecimiento público por la labor realizada al frente de la dependencia y reconociendo su trabajo a lo largo de un año y ocho meses, tiempo en el que desempeñó su cargo con lealtad al pueblo de Texcoco.

El presidente municipal de Texcoco presentó al cabildo como propuesta para ocupar el cargo de Secretario del Ayuntamiento al maestro Efrén Ortiz Gómez, licenciado en Administración por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Azteca.

En su desarrollo profesional se ha desempeñado como jefe de reglamentos y vía pública, jefe de apoyo orgánico de presidencia, jefe de licencias de regulación comercial, responsable de giras y seguimiento institucional, jefe de Unidad Departamental, subdirector de Obras Públicas, jefe de vinculación institucional, secretario particular de la presidencia, jefe de infraestructura deportiva, responsable de la oficina de la diputación local del distrito 23, subdirector de Desarrollo Económico y director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento.

Su trayectoria y vinculación con el sector comercial le han permitido integrarse a la política pública del municipio de Texcoco, por lo que su perfil coincide para ocupar el cargo de Secretario del Ayuntamiento de Texcoco.

Para el cargo de director de Fomento Económico, el presidente municipal de Texcoco presentó como propuesta al licenciado Israel Elio Castillo Rodríguez, quien del 2003 al 2006 se desempeñó como jefe jurídico de la Dirección de Regulación Comercial. También estuvo a cargo de la jefatura de vía pública. En el ayuntamiento de Texcoco trabajó como director de Regulación Comercial, fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco y formó parte de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de dicha entidad.

La votación para los nombramientos fue por unanimidad, por lo que se les tomó protesta ante el órgano de gobierno para servir al pueblo de Texcoco. Posteriormente, los integrantes del cabildo hicieron un llamado para que los servidores públicos nombrados se desempeñen con honestidad, equidad, transparencia y con una atención igualitaria e imparcial, deseándoles un buen desempeño en sus cargos.