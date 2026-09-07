Agosto registra el menor número de homicidios en CDMX en dos décadas

Clara Brugada encabezó la presentación del Informe Mensual de Seguridad





Agosto de 2026 cerró con 43 carpetas de investigación por homicidio en la Ciudad de México, la cifra más baja para un mes desde hace 20 años y el menor registro para un mes de agosto en 29 años, de acuerdo con el Informe Mensual de Seguridad presentado este domingo por autoridades capitalinas.

En el acumulado de enero a agosto, los delitos de alto impacto registraron una disminución de 8 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y de 63 por ciento en comparación con 2019.

En términos de promedio diario, la incidencia pasó de 138 delitos de alto impacto al día en 2019 a 51 durante 2026, según los datos expuestos por el Gobierno capitalino.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Emiliano Calderón Mercado, informó que las carpetas de investigación por homicidio disminuyeron 7 por ciento en el acumulado de enero a agosto frente a 2025 y 52 por ciento respecto a 2019.

El dato más importante del informe fue el registro de agosto, cuando se contabilizaron 43 homicidios. La cifra solo fue superada por el registro de julio de 2006, cuando se documentaron 40 casos, de acuerdo con la comparación histórica presentada por las autoridades.

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que, al comparar exclusivamente los meses de agosto disponibles en los registros históricos, el de 2026 presentó el menor número de homicidios en 29 años.

El robo de vehículo con y sin violencia disminuyó 20 por ciento respecto al periodo enero-agosto de 2025 y 62 por ciento frente a 2019.

En el caso del robo de vehículo con violencia, las autoridades reportaron una disminución de 40 por ciento respecto al año pasado en el acumulado de los primeros ocho meses del año. El robo a personas en espacio público, por su parte, bajó 9 por ciento frente a 2025 y 70 por ciento en comparación con 2019.

Por alcaldías, Cuauhtémoc registró un incremento de 2 por ciento en los delitos de alto impacto por tercer mes consecutivo, mientras que La Magdalena Contreras y Milpa Alta reportaron las mayores reducciones, con descensos de 19 por ciento cada una.

Más de 12 mil detenidos por delitos de alto impacto

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 12 mil 8 personas por su presunta relación con delitos de alto impacto.

En ese mismo periodo, la corporación reportó el aseguramiento de mil 814 kilogramos de mariguana, 230 kilogramos de cocaína, 93 kilogramos de metanfetamina y 15.3 kilogramos de cristal.

También fueron decomisadas 3 mil 225 armas de fuego, además de cargadores y cartuchos, así como miles de vehículos, motocicletas y autopartes relacionados con distintas investigaciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó además sobre la desarticulación de 46 células criminales, a partir de la detención de mil 438 personas identificadas como presuntos integrantes de estos grupos.

Tan sólo durante agosto, las autoridades reportaron la captura de 50 presuntos integrantes de La Unión Tepito y La Anti Unión en operativos realizados principalmente en la zona centro de la capital.

También fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del grupo denominado La Gente de la T, señalado por actividades relacionadas con extorsión y narcotráfico en La Magdalena Contreras.

En materia de extorsión, la SSC reportó que desde octubre de 2024 han sido detenidas 411 personas por este delito o por tentativa. De ellas, 19 fueron detenidas durante agosto en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Respecto al delito de despojo, las autoridades informaron que desde el inicio de la actual administración se han detenido 300 personas por conductas relacionadas con este ilícito y otras posteriormente reclasificadas.

La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, detalló que entre el 5 y el 31 de agosto se recibieron 315 denuncias relacionadas con posibles casos de despojo. Hasta el momento, 61 fueron confirmados como tales: cinco con violencia y 56 sin violencia.

De esos 61 casos confirmados, 22 inmuebles fueron asegurados, 17 asuntos fueron llevados ante un juez y cinco concluyeron mediante mediación exitosa. En el seguimiento general de casos, la Fiscalía reportó 53 inmuebles asegurados o recuperados, 102 casos judicializados y 32 mediaciones exitosas.

La Fiscalía también informó que durante agosto se obtuvieron 384 sentencias, de las cuales 353, equivalentes a 92 por ciento, fueron condenatorias. Entre ellas hubo condenas de hasta 70 años de prisión por homicidio, además de penas de 50 años por secuestro y 45 años por feminicidio.

Por su parte, Clara Brugada atribuyó los resultados a una estrategia basada en ocho ejes, entre ellos la coordinación entre autoridades, el uso de inteligencia y tecnología, la proximidad policial y la intervención en territorios con mayor incidencia delictiva.

La jefa de Gobierno anunció que esta semana será presentada una nueva estrategia de proximidad policial para ampliar los recorridos de patrullas a todas las calles de la capital y establecer enlaces directos con habitantes.

El informe también destacó que la Policía Especializada de Género ha atendido a más de 26 mil mujeres durante su primer año de operación y que más de mil 200 policías han recibido capacitación para atender casos de violencia con perspectiva de género.

En agosto, el C5 registró además una disminución de 4.7 por ciento en las llamadas al 911 relacionadas con situaciones que requirieron atención de emergencia, al pasar de 123 mil 295 en agosto de 2025 a 117 mil 512 durante agosto de este año.