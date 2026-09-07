Plantean capacitar a docentes en primeros auxilios para atender emergencias escolares

Foto: Archivo RCP en muñecos de simulación (La Crónica de Hoy)

Ante el riesgo de que niñas, niños y adolescentes sufran caídas, lesiones, atragantamientos, crisis convulsivas y otras emergencias dentro de los planteles, la diputada local de Morena, Judith Vanegas Tapia, propuso establecer la capacitación en primeros auxilios para el personal docente de escuelas de educación básica y media superior de la Ciudad de México.

La legisladora presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa de reformas a los artículos 8, 13 y 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, con la que busca que las y los profesores cuenten con conocimientos básicos para actuar durante los primeros minutos de una emergencia, en tanto llegan los servicios médicos especializados.

Vanegas Tapia señaló que los accidentes ocurren de manera cotidiana en los planteles y que el personal docente se encuentra en una posición privilegiada para brindar una primera respuesta, debido al contacto permanente que mantiene con el alumnado durante la jornada escolar.

“El personal docente se convierte, en los hechos, en la primera línea de atención, al ser quienes se encuentran de manera directa y permanente con el alumnado durante la jornada escolar”, argumentó.

La morenista advirtió que la atención oportuna resulta particularmente importante para estudiantes con alguna discapacidad, enfermedades crónicas o necesidades específicas, quienes pueden requerir una respuesta diferenciada ante una situación de emergencia.

Explicó que, aunque existen protocolos generales de actuación y mecanismos para solicitar servicios médicos de emergencia, estos no sustituyen la necesidad de que los docentes tengan conocimientos básicos de primeros auxilios.

Precisó que esta capacitación no pretende sustituir la intervención de paramédicos, médicos u otros especialistas, sino permitir que se brinde una primera respuesta mientras llega la atención profesional.

“Resulta pertinente fortalecer el marco normativo local mediante la incorporación de disposiciones que establezcan la capacitación en primeros auxilios para el personal docente”, sostuvo.

También pide difusión de materiales en centros de salud

Además de la iniciativa, la diputada presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud capitalina y a las 16 alcaldías fortalecer las acciones de orientación dirigidas a la población sobre prevención de accidentes y atención primaria.

Como parte de la propuesta, planteó difundir materiales audiovisuales sobre primeros auxilios, prevención de accidentes, identificación de situaciones de riesgo y medidas de atención primaria en salas de espera de hospitales, centros de salud y otros espacios de atención médica.

Vanegas consideró que estos contenidos podrían ayudar a que la población conozca cómo actuar ante situaciones como atragantamientos, desmayos, golpes de calor, caídas y dificultades respiratorias, favoreciendo una respuesta temprana mientras se recibe atención médica especializada.

“Los hospitales, centros de salud y espacios de atención médica constituyen puntos de contacto permanentes con la ciudadanía”, destacó.