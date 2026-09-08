CDMX busca consolidarse como capital mundial del turismo deportivo: Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada (Estrella Josento)

La Ciudad de México busca consolidarse como una capital mundial del turismo deportivo, con una estrategia basada en la realización de eventos internacionales, la ampliación de infraestructura y el aprovechamiento de sus espacios naturales, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada durante la inauguración del Cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo.

La capital mexicana se convirtió en la primera ciudad no europea en albergar este encuentro y en la primera sede del continente americano para el congreso, que reúne a más de 500 participantes internacionales, entre autoridades, especialistas, académicos, organismos internacionales, federaciones, organizaciones deportivas y representantes del sector turístico.

Clara Brugada señaló que el objetivo es fortalecer al deporte como una herramienta para impulsar la actividad turística, la economía y el desarrollo social, en una ciudad que, aseguró, cuenta con infraestructura y una amplia oferta de eventos deportivos.

Como parte de los indicadores presentados durante la inauguración, informó que entre enero y julio de este año la Ciudad de México recibió a más de 9 millones de turistas hospedados en hoteles, lo que representó un aumento de 7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

La mandataria también mencionó la actividad generada por eventos deportivos realizados recientemente en la capital. Las cifras expuestas indican que durante el Mundial de futbol la derrama económica se ubicó entre 44 mil y 60 mil millones de pesos, de acuerdo con transacciones financieras.

Añadió que el gobierno capitalino ha puesto en marcha un programa de capacitación turística que ha alcanzado a 136 mil prestadores de servicios.

Los eventos mencionados fueron el Maratón de la Ciudad de México, que recientemente reunió a cerca de 30 mil corredoras y corredores, incluidos participantes de más de 30 países, así como el Gran Premio de México de Fórmula 1, que registra alrededor de 400 mil visitas durante un fin de semana.

También destacó torneos internacionales de tenis y otras competencias deportivas que se realizan en la capital, además de la posibilidad de recibir encuentros de disciplinas como futbol americano, basquetbol, golf, artes marciales y deportes nacionales como la lucha libre y la charrería.

En materia de infraestructura, informó que se construyeron o rehabilitaron más de 500 canchas de futbol y se desarrollaron nuevos espacios para actividades deportivas y recreativas.

La estrategia también contempla a las Utopías como espacios de acceso público a infraestructura deportiva y servicios, además de la promoción de zonas naturales para actividades de turismo deportivo, ecológico y de aventura.

La jefa de Gobierno señaló que la capital cuenta con 90 mil hectáreas de Suelo Verde, equivalentes a 60 por ciento de su territorio, donde se localizan montañas, bosques, barrancas, ríos, chinampas y humedales.

Por su parte, la secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto dijo que el congreso representa una oportunidad para impulsar un modelo turístico que genere beneficios para las comunidades y fortalezca la capacidad de la ciudad para recibir eventos internacionales.