Azucena cisneros coss, alcaldesa de Ecatepec (Eidalid López)

El municipio de Ecatepec reportó una disminución en diferentes delitos durante los primeros siete meses de 2026, resultado de los operativos realizados de manera conjunta entre la Policía Municipal, la Fuerza de Tarea Marina y otras instituciones de seguridad.

De acuerdo con los datos presentados durante una conferencia, los delitos de alto impacto disminuyeron 60.1 por ciento entre enero y julio de 2024 y el mismo periodo de 2026. Esto representa 236 casos menos, al pasar de 393 registrados en 2024 a 147 en 2026.

Entre los delitos que también registraron una reducción se encuentra la extorsión, con una baja de 47.7 por ciento. Los homicidios disminuyeron 46.2 por ciento, mientras que el robo a transportistas bajó 42.3 por ciento. En el caso del robo de vehículos, la reducción fue de 42.2 por ciento, al pasar de mil 469 casos en 2024 a 849 en 2026.

El robo al transporte público también presentó una disminución de 41 por ciento, con 585 casos registrados en 2026 frente a los mil 9 reportados en 2024. Por su parte, el robo a transeúntes bajó 35.7 por ciento, al pasar de mil 376 denuncias a 885 durante el periodo comparado.

Ecatepec reporta reducción de delitos y refuerza seguridad con Marina y policía municipal (Eidalid López)

Además de combatir los delitos, el gobierno municipal señaló que la seguridad también incluye la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y la violencia familiar. Para ello se puso en marcha la Cruzada 360, una estrategia que busca acercarse directamente a las familias y detectar posibles casos de violencia.

Como parte de esta campaña, durante su primer mes se visitaron 40 mil 500 viviendas en 18 colonias prioritarias. Las autoridades explicaron que durante los recorridos se informa a las familias que la violencia familiar constituye un delito y se invita a las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión, así como a sus hijos, a denunciar.

La estrategia también contempla acompañar a las mujeres que decidan presentar una denuncia. Hasta el momento se reportaron 4 mil 500 atenciones a mujeres y 800 denuncias canalizadas, además de las 40 mil 500 viviendas visitadas. El gobierno municipal indicó que la campaña continuará y tiene como meta llegar a 150 mil viviendas para noviembre.

Las autoridades señalaron que la estrategia de seguridad se basa en tres puntos principales: trabajo en territorio, coordinación entre instituciones e inteligencia. En el primer aspecto, el gobierno municipal destacó la participación de vecinos mediante comités y mesas de paz comunitarias, donde se busca conocer directamente los problemas de seguridad que existen en las colonias.

Ecatepec reporta reducción de delitos y refuerza seguridad con Marina y policía municipal (Eidalid López)

También se informó que existen más de 10 mil comités de paz y más de 20 mil cámaras comunitarias. Estas herramientas son utilizadas por vecinos organizados para apoyar en la vigilancia y reportar situaciones que puedan representar un riesgo.

Las autoridades también destacaron los resultados de los operativos realizados en el territorio. Se reportaron 5 mil 309 personas detenidas, mil 250 vehículos recuperados y 4 mil 906 dosis de droga aseguradas. Además, se realizaron acciones contra tomas clandestinas, con más de 278 puntos relacionados con huachicol clausurados.

Otro de los puntos señalados fue el fortalecimiento de la Policía Municipal. En total, 170 cadetes que aprobaron los controles de confianza iniciaron un proceso de capacitación inicial con una duración de seis meses. Además, 531 elementos fueron dados de baja por no acreditar las evaluaciones correspondientes o por presentar malas conductas.

Durante la conferencia también se habló de las cámaras colocadas de manera irregular, conocidas como “cámaras parásitas”, las cuales, de acuerdo con las autoridades, pueden ser utilizadas por grupos delictivos para vigilar los movimientos de la Policía Municipal. Para combatirlas se mantiene una coordinación con las fiscalías y se utiliza información proporcionada por los vecinos.

Finalmente, el municipio prepara el operativo “Fiestas Patrias en Paz 2026”, con la participación de mil 800 policías municipales y 113 elementos de la Marina, quienes trabajarán de manera coordinada durante las celebraciones del 15 de septiembre.

Con estas acciones, el gobierno municipal aseguró que continuará trabajando en la reducción de delitos, pero también en la prevención de la violencia familiar y contra las mujeres, mediante una mayor presencia en las comunidades y atención directa a las personas afectadas.