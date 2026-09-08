Gobierno de Delfina Gómez suma seis premios internacionales en tres años de gestión

Estado de México premios internacionales

A unos días de que se cumplan tres años de la administración de Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno del Estado de México ha recibido seis reconocimientos internacionales por programas y proyectos desarrollados bajo la premisa “El Poder de Servir”.

Los galardones fueron obtenidos durante 2025 y 2026 y distinguen acciones realizadas por servidores públicos de distintas dependencias estatales. Los reconocimientos abarcan áreas relacionadas con la seguridad pública, el desarrollo económico, el transporte público, el acceso a la justicia, el uso de tecnologías digitales y la salud pública.

Reconocimientos

Entre los premios se encuentra el obtenido por la Secretaría de Desarrollo Económico en 2025, cuando el Estado de México recibió el primer lugar en Latinoamérica y el Caribe dentro de los AIM Investment Awards 2025, otorgados por la Fundación AIM Global.

El reconocimiento correspondió a la estrategia de promoción económica de la entidad y a su avance en materia de atracción de Inversión Extranjera Directa. De acuerdo con la información presentada, el Estado de México pasó en 2024 del sexto al segundo lugar nacional en este rubro.

Para 2026, la Secretaría de Movilidad recibió el Premio al Mérito de la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP) por el proyecto “Modernización y reorganización del Transporte Público en el Oriente del Estado de México: Transformando la vida de 10 millones de personas”.

El proyecto fue reconocido por su contribución a la integración multimodal y a la transformación del transporte público en el oriente de la entidad.

Seguridad y justicia

La Secretaría de Seguridad también obtuvo un reconocimiento internacional en 2026 dentro de los International Critical Communications Awards (ICCA), en la categoría “Mejor uso de comunicaciones críticas en la seguridad pública”.

El premio fue otorgado por el proyecto “Transformación de las comunicaciones híbridas para misiones críticas del Estado de México”, mediante el cual se busca fortalecer la coordinación operativa y la atención de emergencias a través del uso de tecnología.

En materia de acceso a la justicia, la Consejería Jurídica recibió el Premio Buenas Prácticas Regionales de la Organización de Regiones Unidas (ORU Fogar), con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El reconocimiento fue concedido a las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, modelo que acerca trámites y servicios a habitantes de los 125 municipios mexiquenses y que busca contribuir al acceso a la justicia en condiciones de igualdad y equidad.

Salud y tecnología

La Secretaría de Salud obtuvo en 2026 el segundo lugar de los Premios Latam Digital por la plataforma de Registro de Voluntad Anticipada, reconocimiento enfocado en la transformación digital dentro de la salud pública.

De acuerdo con el Gobierno estatal, este premio contribuye a posicionar al Estado de México como referente en la modernización de los servicios y la atención médica con sentido humanista.

A estos reconocimientos se suma el Premio Internacional OX 2026, recibido por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) en la categoría “Organismos y Gobierno”.

El galardón reconoció la calidad, accesibilidad y valor informativo del portal institucional del organismo.

Administración

Con estos seis premios internacionales, el Gobierno del Estado de México sostiene que las acciones implementadas por sus distintas dependencias han permitido posicionar a la entidad como un referente en la promoción del bienestar ciudadano.

Delfina Gómez Álvarez señaló que su administración busca transformar la visión de la gestión pública y colocar a las familias como eje de las acciones gubernamentales.

“Queremos que la gente encuentre en nosotros un Gobierno humanista al servicio de las familias y sensible a sus necesidades”, apuntó la mandataria estatal a unos días de cumplir tres años al frente del gobierno mexiquense.

Los reconocimientos corresponden a proyectos desarrollados en distintas áreas de la administración estatal durante 2025 y 2026, con lo que el Gobierno del Estado de México destaca el trabajo realizado bajo la premisa de “El Poder de Servir”.