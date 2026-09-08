Inicia proceso electoral para renovar 286 cargos públicos en la CDMX

Inicia proceso electoral para renovar 286 cargos públicos en la Ciudad de México

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, con el que comenzará la preparación de los comicios para renovar 286 cargos de representación popular en la capital del país.

En la elección estarán en disputa las 16 alcaldías, 204 concejalías y 66 diputaciones del Congreso de la Ciudad de México. De estas últimas, 33 serán elegidas por mayoría relativa, una corresponderá a la Diputación Migrante y 32 serán asignadas por el principio de representación proporcional.

Con la declaratoria de inicio aprobada durante una sesión solemne del Consejo General, el IECM puso en marcha las actividades de organización y preparación de una elección que requerirá, entre otras tareas, la instalación de más de 13 mil casillas en la capital.

El proceso también implicará la vigilancia del cumplimiento de las reglas de equidad en la contienda, la paridad de género y las acciones afirmativas, así como el seguimiento a las candidaturas sin partido y la atención de posibles denuncias por irregularidades electorales.

Los principales retos planteados por el organismo son incentivar la participación ciudadana en una elección intermedia, fortalecer las herramientas para que la población pueda emitir un voto informado y prevenir la violencia política, particularmente aquella ejercida contra las mujeres por razones de género.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño explicó que el proceso electoral deberá garantizar que la voluntad expresada por la ciudadanía se traduzca en representación política y llamó a los distintos actores que participarán en la elección a conducirse dentro del marco legal.

La autoridad electoral también destacó la necesidad de que los comicios se desarrollen bajo condiciones de inclusión, respeto a los derechos político-electorales y sin discriminación ni violencia.

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Preparan sistemas para resultados y combate a la desinformación

La organización de la elección también contempla el fortalecimiento de los sistemas de información y de los mecanismos para dar a conocer los resultados de la jornada electoral.

Entre ellos se encuentran el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los conteos rápidos, herramientas que permitirán ofrecer información sobre el desarrollo de la elección y sus resultados preliminares.

Otro de los temas planteados durante el inicio del proceso fue la necesidad de combatir la desinformación que pueda afectar la confianza ciudadana en las instituciones y en los resultados electorales.

El IECM prevé además reforzar las acciones de información y pedagogía electoral para acercar el proceso a la ciudadanía y facilitar el conocimiento de las opciones que participarán en la contienda.

También se buscará ampliar la participación de distintos sectores de la población, garantizar la aplicación de las acciones afirmativas y fortalecer las condiciones para el ejercicio del voto desde el extranjero.

La coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) será otro de los componentes de la organización de los comicios, debido a las responsabilidades compartidas entre ambas autoridades en distintas etapas del proceso.

Las autoridades electorales señalaron que uno de los objetivos será mantener condiciones de imparcialidad, certeza y transparencia durante la competencia por los cargos públicos.

Del mismo modo, el proceso deberá atender los procedimientos relacionados con posibles infracciones a la legislación electoral y, cuando corresponda, aplicar medidas cautelares para evitar que conductas o actos puedan afectar la equidad de la contienda.

La jornada electoral permitirá definir una parte central de la representación política de la capital para el siguiente periodo de gobierno, en una elección que concentrará la participación de partidos políticos, candidaturas sin partido, autoridades electorales y ciudadanía.