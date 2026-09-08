Naucalpan entrega 1,500 kits de útiles escolares mediante programa “Impulsando tu Escuela”

“Impulsando tu Escuela”, Naucalpan

Naucalpan realizó una nueva entrega de 1,500 mochilas equipadas con kits de útiles escolares, como parte del programa Impulsando tu Escuela, cuyo objetivo es, apoyar la educación de niñas y niños, así como contribuir a la economía de las familias naucalpenses en este regreso a clases.

La jornada de entrega se llevó a cabo en San Lorenzo Totolinga Primera Sección, se entregaron estos apoyos directamente a la comunidad para beneficiar a estudiantes de educación básica y aliviar la carga económica que representa para los hogares el inicio del ciclo escolar.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya destacó, que una de las prioridades de su administración es devolver el bienestar a la ciudadanía mediante el uso eficiente y responsable de los recursos públicos.

Subrayó que el gasto municipal se optimiza para impulsar obras, mantener programas sociales y ejecutar acciones que generen beneficios directos para la población. Estas acciones también ayudan a aliviar el bolsillo de las familias en momentos críticos, como el regreso a clases, que representa una importante carga para la economía de los hogares.

En este contexto, detalló que los 1,500 kits de útiles escolares entregados, acompañados de mochilas diseñadas para ofrecer alta durabilidad y resistencia al uso cotidiano, buscan convertirse en un respaldo real para las y los estudiantes de las escuelas naucalpenses.

Señaló que esta iniciativa forma parte de una política transversal de su gobierno, bajo la premisa de que “los invisibles se hacen visibles y los últimos van primero”, priorizando la atención de las comunidades que históricamente permanecieron en el olvido.

En otros temas, anunció que próximamente iniciarán los trabajos de repavimentación con concreto hidráulico y la renovación integral del sistema de drenaje en la calle Calvario, acciones que se sumarán al fortalecimiento de los senderos seguros y a la estrategia integral en materia de seguridad ciudadana.

“San Lorenzo es una comunidad prioritaria; no es la primera vez que venimos ni será la última. Con ustedes todo, sin ustedes nada”, expresó el alcalde.

Con estas acciones el Gobierno de Naucalpan refrenda su compromiso de construir una política pública cercana a la gente, que atienda las necesidades prioritarias de las comunidades.