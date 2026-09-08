Edomex invita a presentar propuestas contra la corrupción

El Gobierno del Estado de México invitó a la ciudadanía y a diferentes sectores de la sociedad a participar en el Premio Anual Anticorrupción Edomex 2026, una iniciativa que busca reconocer propuestas y proyectos creativos que contribuyan a combatir la corrupción en la entidad.

La convocatoria está dirigida a personas de la sociedad, así como a integrantes de entes públicos y de los sectores privado y social que cuenten con alguna propuesta relacionada con la prevención y combate a la corrupción.

A través de esta iniciativa, las autoridades buscan conocer ideas que puedan ayudar a enfrentar uno de los problemas que afectan a las instituciones y a la sociedad. Por ello, se abrió un espacio para que diferentes personas puedan presentar proyectos y soluciones desde sus propios ámbitos.

El Premio Anual Anticorrupción Edomex 2026 plantea la participación de distintos sectores, por lo que no solamente pueden participar servidores públicos. La convocatoria también considera a personas de la sociedad y representantes de los sectores privado y social.

La invitación busca promover una mayor participación de la población en temas relacionados con la transparencia y el combate a las prácticas de corrupción. De esta manera, las propuestas ciudadanas pueden convertirse en una forma de aportar nuevas ideas para mejorar el funcionamiento de las instituciones.

La corrupción puede afectar la confianza que tienen las personas en las autoridades y en las instituciones públicas. Ante esta situación, generar propuestas y mecanismos para prevenirla es considerado un tema importante para fortalecer la relación entre gobierno y sociedad.

El premio representa también una oportunidad para que quienes hayan desarrollado algún proyecto o solución puedan dar a conocer su trabajo y aportar sus conocimientos a la discusión sobre cómo combatir este problema.

La convocatoria contempla la participación de personas y organizaciones de diferentes sectores. Esto permite que las propuestas puedan surgir desde distintos espacios y experiencias, con ideas enfocadas en encontrar soluciones creativas.

Las personas interesadas pueden consultar los detalles de la convocatoria y conocer los requisitos de participación a través del sitio oficial de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México.

El llamado a participar forma parte de las acciones para incentivar la creación de propuestas que ayuden a prevenir y combatir la corrupción. La intención es que la sociedad tenga un papel activo y pueda aportar ideas que contribuyan a mejorar las prácticas dentro de las instituciones.

Además, la participación de los sectores privado y social busca ampliar el número de personas que pueden presentar proyectos, mientras que la inclusión de los entes públicos permite que también quienes trabajan dentro de las instituciones puedan proponer soluciones.

Con el Premio Anual Anticorrupción Edomex 2026, se busca reconocer el esfuerzo de quienes trabajan en la creación de alternativas para enfrentar la corrupción y fomentar una cultura de mayor responsabilidad.

Las autoridades mexiquenses hicieron un llamado a las personas que tengan una propuesta o proyecto creativo a aprovechar esta convocatoria y participar en el premio.

La información sobre el proceso de inscripción y los requisitos puede consultarse en el sitio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México (SESAEMM), donde se encuentra disponible la convocatoria correspondiente.

De esta manera, el Premio Anual Anticorrupción Edomex 2026 abre un espacio para que ciudadanos, instituciones y organizaciones presenten sus ideas y contribuyan, desde sus diferentes áreas, a la construcción de soluciones para combatir la corrupción en el Estado de México.