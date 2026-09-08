Locatarios rechazan cobros millonarios y niegan representación al líder Mendieta en la Benito Juárez de la CDMX

(Alrededor de 350 locales del Mercado Benito Juárez en Toluca fueron cerrados al no considerarse negocios esenciales esto como parte de las medidas sanitarias ante COVID-19.)

Édgar Mendieta se quedó sin el respaldo de los comerciantes de los mercados públicos de Benito Juárez. Más de 200 locatarios rechazaron que el también integrante del Movimiento Plural de Comerciantes pueda hablar en su nombre y se deslindaron de las acusaciones que ha lanzado contra funcionarios y mesas directivas.

El pronunciamiento ocurre después de que Mendieta denunciara supuestos cobros para regularizar puestos. Según sus declaraciones, se habrían solicitado hasta 350 mil pesos por una cédula y otros 250 mil pesos por cada puesto para conservar anexos relacionados con la venta de flores.

Los comerciantes de la demarcación rechazaron que esas acusaciones representen al conjunto de los mercados y dejaron constancia de que Mendieta no cuenta con autorización para asumir la representación del sector.

Comerciantes desconocen la representación de Édgar Mendieta

Héctor Santos León Castillo, representante de los secretarios generales y mesas directivas de los 16 mercados públicos de Benito Juárez, hizo llegar un escrito al alcalde Luis Mendoza para precisar que las acciones emprendidas por Mendieta —incluidas protestas, gestiones, declaraciones y movilizaciones— son ajenas a la representación de los comerciantes.

La determinación incluye el desconocimiento y la revocación de cualquier facultad o mandato que hubiera sido otorgado anteriormente al señalado. A partir de ello, se estableció que no puede realizar trámites, suscribir documentos, adquirir compromisos ni gestionar asuntos ante autoridades a nombre de los locatarios.

Uno de los mercados que hizo público su rechazo fue Portales Zona. Más de 30 comerciantes de este centro de abasto firmaron un documento para dejar claro que Mendieta tampoco cuenta con su aval para presentarse como portavoz.

Los locatarios señalaron que las posturas que ha difundido corresponden exclusivamente a él y a las personas que decidan acompañarlo, por lo que rechazaron que sus declaraciones sean utilizadas para representar el sentir de todos los comerciantes.

El conflicto por los espacios de romería

El diferendo se encuentra relacionado con la participación de algunas personas en actividades de romería. De acuerdo con los comerciantes de Portales Zona, quienes reclaman esos espacios no han demostrado plenamente su calidad de locatarios ni acreditado los requisitos contemplados en la normativa.

Por ello, exigieron que este tipo de controversias sea dirimido ante las autoridades correspondientes y no mediante bloqueos, presiones o confrontaciones entre comerciantes.

Bajo cuestionamientos por su entorno

El nombre de Mendieta también ha sido objeto de cuestionamientos por su relación con personas señaladas por autoridades. Mantiene una relación sentimental con Evelyn Angélica García Mejía, detenida en mayo junto con presuntos integrantes de La Unión Tepito, durante un operativo en el que se reportó el aseguramiento de marihuana, cocaína, cristal, dinero y teléfonos celulares.

A ello se suman señalamientos públicos sobre el Movimiento Plural de Comerciantes, organización a la que pertenece Mendieta, la cual ha sido vinculada con presuntas prácticas de extorsión contra comerciantes. Estos señalamientos deberán ser determinados por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

Locatarios respaldan a la alcaldía Benito Juárez

En contraste con las acusaciones difundidas por Mendieta, los comerciantes que suscribieron los documentos manifestaron su respaldo a la administración de Benito Juárez y reconocieron las acciones realizadas para atender asuntos relacionados con los mercados públicos.

Con ello, los locatarios buscan dejar claro que ninguna protesta, denuncia o movilización encabezada por Mendieta puede atribuirse a los 16 mercados de la alcaldía sin contar con el respaldo expreso de sus comerciantes y mesas directivas.