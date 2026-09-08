Tlalnepantla impulsa empleo y autoempleo para mujeres

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla puso en marcha el programa “Capacitación para incentivar el empleo y autoempleo en mujeres”, con el objetivo de brindar nuevas oportunidades de desarrollo económico a las habitantes del municipio.

El inicio del programa fue encabezado por el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, quien destacó la importancia de ofrecer capacitación y herramientas que permitan a las mujeres contar con mayores posibilidades para generar ingresos y fortalecer su autonomía económica.

Como parte de esta iniciativa, se realizó la entrega de kits de materiales a las mujeres que participan en los diferentes talleres de formación. Estos apoyos buscan que las participantes puedan contar con herramientas necesarias para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su capacitación.

El programa busca impulsar tanto el empleo como el autoempleo, por lo que las participantes tendrán la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades que puedan utilizar para incorporarse al mercado laboral o comenzar alguna actividad que les permita generar sus propios ingresos.

Durante el arranque, se resaltó que la capacitación puede ser una herramienta importante para que las mujeres tengan mayores oportunidades y puedan avanzar hacia una mayor independencia económica.

El Gobierno Municipal señaló que proporcionar materiales junto con la capacitación permite que las participantes tengan mejores condiciones para continuar con su formación. De esta manera, los talleres no solamente buscan enseñar nuevas actividades, sino también facilitar que las mujeres puedan aprovechar esos conocimientos en su vida laboral.

La entrega de los kits representa uno de los apoyos principales del programa, ya que las beneficiarias podrán disponer de materiales para realizar las actividades correspondientes a sus talleres.

La iniciativa también busca contribuir al desarrollo personal de las participantes, al ofrecerles herramientas que pueden ayudarles a adquirir conocimientos y capacidades para enfrentar nuevas oportunidades laborales.

El programa está dirigido específicamente a mujeres del municipio, con la intención de fortalecer sus posibilidades de obtener un empleo o iniciar una actividad por cuenta propia. De acuerdo con el Gobierno Municipal, este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos para promover la autonomía económica y abrir más espacios de participación para las mujeres.

El autoempleo puede representar una alternativa para quienes buscan generar ingresos a partir de los conocimientos y habilidades que desarrollen durante los talleres. Por ello, contar con capacitación y materiales puede facilitar que las participantes lleven lo aprendido a la práctica.

Raciel Pérez Cruz encabezó el arranque de esta estrategia y la entrega de los kits a las participantes, con lo que se dio inicio formal a las actividades de capacitación.

Con este programa, el Gobierno Municipal busca que más mujeres tengan acceso a herramientas de formación que les permitan ampliar sus opciones laborales y económicas. La intención es que los conocimientos adquiridos puedan convertirse en nuevas oportunidades para ellas y sus familias.

Además, la capacitación pretende impulsar la confianza de las participantes para desarrollar sus propias actividades productivas y buscar alternativas para mejorar sus condiciones económicas.

El Gobierno de Tlalnepantla señaló que continuar brindando capacitación y herramientas puede ayudar a construir mayores oportunidades para las mujeres del municipio.

De esta manera, el programa “Capacitación para incentivar el empleo y autoempleo en mujeres” inicia actividades con la entrega de materiales y el compromiso de impulsar la formación de las participantes, con la finalidad de fortalecer su autonomía económica y abrir caminos hacia nuevas oportunidades de empleo y autoempleo.