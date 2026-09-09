Ampliación Línea 12: el difícil túnel que retrasa la conexión de Mixcoac con Observatorio

Ampliación de la Línea 12 hacia Observatorio

La ampliación de la Línea 12 del Metro hacia Observatorio ya superó una de sus partes más complicadas: el túnel subterráneo está terminado. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la obra acumuló retrasos por las condiciones del terreno en la alcaldía Álvaro Obregón, donde existen zonas que fueron utilizadas como rellenos de cascajo y otros materiales.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que el proyecto, iniciado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, avanzó poco durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, afirmó que los recursos para terminarlo están garantizados a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), cuyos recursos se encuentran en Banobras.

Túnel complicado

Sheinbaum explicó que la excavación fue particularmente lenta debido a la vulnerabilidad del terreno, al grado de que llegó a avanzar casi un centímetro por mes. “Ya, finalmente, ya está el túnel, todo está bajo control, no tengo problemas con las viviendas”, afirmó.

La ampliación contempla un tramo subterráneo de 4.6 kilómetros entre Mixcoac y Observatorio. Aunque el túnel ya concluyó, todavía faltan trabajos electromecánicos, trenes, estaciones y la zona de cocheras en Observatorio.

Para la construcción del túnel se instaló una membrana plástica entre el terreno y el revestimiento de concreto, con la finalidad de evitar filtraciones de agua, conducirla hacia un sistema de drenaje y facilitar el mantenimiento.

Ampliación de la Línea 12 hacia Observatorio (Programa de obras 2022 CDMX, Secretaría de obras y servicios)

Estaciones faltantes

Actualmente, la Línea 12 conecta Tláhuac con Mixcoac y cuenta con 20 estaciones. La ampliación añadirá tres más: dos estaciones intermedias y una terminal.

El director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), Andrés Lajous Loaeza, detalló en su momento que las nuevas estaciones serán Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio.

La estación Valentín Campa estará ubicada en Eje 5 y Alta Tensión, mientras que la estación Álvaro Obregón se localizará cerca del edificio de la alcaldía del mismo nombre.

La última estación será Observatorio, donde se ubicará la terminal y se establecerá la conexión con el Cetram Observatorio, además tendrá un papel central en la ampliación debido a las conexiones que concentrará. La Línea 12 podrá enlazar ahí con la Línea 1 del Metro, que llega hasta Pantitlán, además del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como “El Insurgente”.

También tendrá conexión con la terminal de autobuses, con lo que el proyecto busca ampliar la conectividad entre el poniente de la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México.