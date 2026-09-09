Rojo de la Vega recorre la colonia Obrera para atender demandas vecinales

La alcaldía Cuauhtémoc realizó una jornada del programa Alcaldía en tus manos en la colonia Obrera, donde la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, acompañada por directores generales de distintas áreas, recorrió las calles para atender directamente las peticiones, sugerencias y quejas de las y los vecinos.

La alcaldesa explicó que el objetivo es acercar los servicios de la demarcación a la población y conocer de manera directa las necesidades de cada colonia.

“Estamos en Alcaldía en tus manos, para atender las peticiones en las puertas de sus casas. Vamos a andar un buen rato aquí, pues a darle, peticiones, sugerencias, quejas”, expresó Rojo de la Vega durante el recorrido.

Estas jornadas permiten identificar necesidades relacionadas con calles, banquetas y espacios públicos. Algunas solicitudes pueden ser atendidas durante las visitas debido a la participación de personal de distintas áreas, mientras que aquellas que requieren trabajos posteriores son canalizadas para su seguimiento.

Como parte de las acciones de mantenimiento urbano realizadas en los últimos días, la demarcación informó que efectuó 814 metros cuadrados de bacheo en vialidades de su territorio.

Del mismo modo, reportó 634 acciones de balizamiento vehicular y peatonal, que incluyeron trabajos en guarniciones y cajones de estacionamiento restrictivos destinados a personas con discapacidad.

En materia de infraestructura hidráulica, la alcaldía dio a conocer la realización de 790 metros lineales de desazolve en atarjeas, albañales pluviales y albañales interiores y exteriores.

La administración de Cuauhtémoc informó que el programa Alcaldía en tus manos continuará con recorridos en las 33 colonias de la demarcación, con la participación de las diferentes áreas administrativas para recibir solicitudes ciudadanas y dar seguimiento a las necesidades detectadas en cada zona.