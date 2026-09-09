Delfina Gómez llega a su Tercer Informe con inversión de 19 mil mdp en obras

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez llegará a su Tercer Informe de Gobierno con una inversión reportada de 19 mil 818 millones de pesos en proyectos de infraestructura desarrollados en los 125 municipios de la entidad, como parte de la estrategia denominada “2026, Año de las Obras en el EdoMéx”.

Los recursos se han destinado a proyectos de movilidad, infraestructura hidráulica, educativa y urbana, así como a la construcción, rehabilitación y modernización de más de 100 espacios públicos en diferentes regiones del estado.

Las obras de mayor alcance han sido la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte, en el tramo que va de Naucalpan a Tepotzotlán, una de las principales vialidades de conexión en la zona metropolitana del Valle de México.

Delfina Gómez llega a su Tercer Informe con inversión de 19 mil mdp en obras

Las cifras oficiales indican que por esta vía circulan diariamente más de 200 mil automovilistas y los trabajos permitirán reducir hasta 30 minutos los tiempos de traslado. La intervención incluyó la colocación de nueva carpeta asfáltica, rehabilitación de banquetas, guarniciones y alcantarillas, además de iluminación con tecnología LED y mantenimiento de puentes peatonales.

En materia de movilidad masiva, el gobierno mexiquense incluyó el funcionamiento del Tren Interurbano El Insurgente, que conecta el Valle de Toluca con la Ciudad de México, así como la construcción de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan.

Delfina Gómez llega a su Tercer Informe con inversión de 19 mil mdp en obras

También se menciona el avance del Tren Suburbano Felipe Ángeles, particularmente en el tramo que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Lechería, infraestructura que, de acuerdo con los datos presentados, tiene una capacidad para beneficiar a más de 82 mil pasajeros diariamente.

Obras para movilidad y prevención de inundaciones

La infraestructura hidráulica forma parte de los proyectos reportados por la administración estatal durante este año, particularmente en municipios de la zona oriente, donde las inundaciones representan uno de los principales problemas para la población durante la temporada de lluvias.

Dichas acciones incluyen trabajos de mantenimiento y rehabilitación de plantas de bombeo en Nezahualcóyotl, así como la construcción de la última etapa del Colector Solidaridad, en Chalco.

Esta última obra forma parte de las acciones contempladas dentro del Plan Oriente y tiene como objetivo fortalecer la infraestructura de desalojo de aguas y contribuir a prevenir inundaciones en municipios de esta región del Estado de México.

Delfina Gómez llega a su Tercer Informe con inversión de 19 mil mdp en obras

Las obras hidráulicas se suman a los proyectos de rehabilitación urbana y recuperación de espacios públicos impulsados en distintas localidades de la entidad.

El gobierno estatal informó que durante este periodo también se construyeron y rehabilitaron unidades deportivas, mercados, parques y plazas públicas, con intervenciones distribuidas en diversos municipios.

Las nuevas unidades deportivas mencionadas son las ubicadas en Amanalco, Ocuilan, Tezoyuca y Valle de Bravo, mientras que en materia de abasto se reportaron trabajos de modernización en mercados de Chiautla, Chiconcuac, Melchor Ocampo, Texcaltitlán, Timilpan y Xonacatlán.

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Infraestructura en los 125 municipios

La estrategia estatal plantea llevar proyectos de infraestructura a los 125 municipios mexiquenses, con obras orientadas tanto a mejorar la movilidad y los servicios como a rehabilitar espacios utilizados cotidianamente por la población.

Delfina Gómez llega a su Tercer Informe con inversión de 19 mil mdp en obras

La inversión reportada de 19 mil 818 millones de pesos forma parte del balance presentado por la administración de Delfina Gómez Álvarez a unas semanas de que la mandataria estatal rinda su Tercer Informe de Gobierno.

El gobierno mexiquense señaló que la estrategia del “Año de las Obras” concentra acciones en distintos rubros de infraestructura, desde grandes proyectos metropolitanos hasta intervenciones locales en mercados, unidades deportivas, vialidades y espacios públicos.