Delfina Gómez presentará avances sociales en su Tercer Informe de Gobierno

Delfina Gómez Álvarez

El gobierno del Estado de México informó que ha contribuido a que 1.9 millones de mexiquenses salieran de la pobreza, de acuerdo con datos del INEGI; lo que consideran uno de los resultados en materia de bienestar rumbo al Tercer Informe de Gobierno Estatal.

Las autoridades estatales indicaron que, durante su administración han puesto en marcha programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población, con prioridad para quienes enfrentan mayores condiciones de desigualdad.

La administración estatal reveló que destina apoyos a personas adultas mayores y personas con discapacidad, además de becas para niñas, niños y jóvenes; así como acciones en materia de vivienda, educación y salud para la población en situación de mayor vulnerabilidad.

En materia económica, recalcaron que mantienen una política para atraer inversión, facilitar la actividad empresarial, respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas y ampliar las oportunidades laborales.

Finalmente, reiteraron que estos avances forman parte de los resultados que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentará en su Tercer Informe de Gobierno.