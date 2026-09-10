Inauguran Centro LIBRE en Santa Cruz Atizapán, Edomex

Centro LIBRE

El Gobierno del Estado de México inauguró un Centro LIBRE en el municipio de Santa Cruz Atizapán, con lo que suman 44 en la entidad. Cuenta con un espacio público, seguro y enfocado a promover los derechos de las mujeres, impulsar su autonomía económica, prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

“Desde la Secretaría de las Mujeres tenemos muy claro que la autonomía de las mujeres también significa tener oportunidades para decidir sobre su propia vida. Aquí encontrarán talleres, cursos y herramientas para fortalecer sus capacidades, impulsar proyectos productivos, desarrollar liderazgo y avanzar hacia una mayor autonomía económica”, destacó María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres.

En los Centros LIBRE, las mujeres cuentan con atención integral y especializada a través de equipos multidisciplinarios que brindan acompañamiento psicológico, jurídico y social.

Además, estos espacios seguros ofrecen herramientas para desarrollar su autonomía y bienestar, como aulas de cómputo, programas educativos en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), talleres de capacitación y actividades culturales y deportivas, que contribuyen a la promoción de la igualdad sustantiva.