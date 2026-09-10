Ven con éxito dispositivos de seguridad en pipas de gas, pero violan velocidad en La Concordia

Explosión Distribuidor vial La Concordia. (Jorge Aguilar)

En el distribuidor vial La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, la gente comenta que existen las condiciones para que ocurra otra volcadura de una pipa y cuyo material peligroso que transportan ocasione una explosión. En la cerrada curva donde hace un año un autotanque chocó y estalló, continúa la circulación de este tipo de vehículos que superan los 30 kilómetros por hora.

Tras la muerte de 31 personas y 70 heridos derivado del accidente en la zona, el Gobierno capitalino anunció el endurecimiento de la normatividad en el reglamento de tránsito, como el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en cualquier calle o avenida para las pipas que transportan sustancias riesgosas, así como la prohibición de paso en vías acceso controlado, como Periférico, Circuito Interior, Viaducto, Calzada Ignacio Zaragoza, Constituyentes y Calzada de Tlalpan.

En entrevista con Crónica, Rafael Calderón Valladares, director general de Ingeniería de Tránsito, de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) calificó que los operativos de revisión de estos autotanques implementados luego del accidente, han sido exitosos para reducir la incidencia de este tipo de accidentes. Sin embargo, en la zona algunos vehículos no respetan los lineamientos de conducción.

A un año, los memoriales de las víctimas que fallecieron en el sitio han desaparecido. El único recuerdo son los árboles quemados; pero las fotografías de las víctimas y las imágenes religiosas están borradas y destruidas. “Existen todas las condiciones para que vuelva a ocurrir otra tragedia”, comentan locatarios y trabajadores de la zona y del paradero; ya que para ellos resulta inquietante que pipas de gas circulen a alta velocidad en una intersección que no ha sido intervenida ni rehabilitada para reducir su curvatura, sumado a que el asfalto está en mal estado y hay baches en la vialidad.

En un recorrido realizado por Crónica, se observó que las medidas de seguridad para estos autotanques es nula, con libertad pasan por el distribuidor y específicamente en el estrecho carril donde chocó la pipa hace un año.

En esta zona, una pipa de ocho mil litros de capacidad para transportar gas aceleró a más de 30 kilómetros por hora — más de lo permitido — en la avenida México, a la altura de la calle Real del Monte, en el carril de extrema izquierda, para ganarle el paso a los vehículos particulares del carril central y llegar hasta el de extrema derecha y tomar la curva de la “zona cero”. Ahí algunos automóviles tocaron las bocinas por haber cortado la circulación e incluso una motocicleta tuvo que detenerse para no derrapar.

En la zona no había presencia de agentes de la SSC para evitar el paso o vigilar la rapidez con la que corrían los automotores. El Artículo 25 del Reglamento de Tránsito capitalino en su fracción III obliga a “realizar maniobras de carga y descarga en lugares seguros, sin afectar o interrumpir el tránsito vehicular”.

Más tarde, un autotanque de la misma capacidad viajaba a más rapidez del límite permitido, también tomó el distribuidor y aunque bajó la velocidad en el arco, volvió a tomar impulso en el último tramo de éste, donde dos motocicletas tuvieron que colocarse detrás de la unidad.

A pesar de que el reglamento se establece en el Artículo 25 Fracción II que “las pipas y vehículos de carga deben transitar siempre por el carril derecho extremo y que el uso del carril izquierdo solo está permitido usar los carriles izquierdos para rebasar a un vehículo más lento o para dar vuelta a la izquierda”, pipas de capacidad superior pasan por todos los carriles sin ser multados.

Personal de la SSC de la Ciudad de México realiza revisiones aleatorias a las unidades tipo pipas que transportan gas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para las unidades de carga y así prevenir riesgos a la población y garantizar la seguridad vial. El jefe a cargo señala que los operativos ejecutados en cinco acceso carreteros a la Ciudad de México han dejado un saldo de más de 700 infracciones aplicadas en 40 dispositivos, lo que, afirmaron, previene accidentes donde pipas choquen y provoquen explosiones.

Los oficiales de Tránsito verifican la documentación de los vehículos, la licencia de los conductores, las condiciones de seguridad de las unidades como las válvulas, mangueras, señalización y extintores, y también se supervisa la correcta rotulación y medidas de identificación del material transportado.

“Llevamos más de 40 dispositivos implementados en cinco accesos carreteros de la Ciudad de México, de los cuales llevamos más de 700 infracciones realizadas por diferentes motivos. Los dispositivos ponen en alerta a estos conductores que transportan estos materiales peligrosos y eso motiva a que respeten el reglamento de tránsito. En algunos de estos dispositivos y de las más de 700 infracciones han sido motivo de velocidad”.

“Hay conductores que siguen siendo irresponsables, sin embargo para eso están estos dispositivos, para hacer conciencia, de tal forma que estas infracciones a sus vehículos motiven a ellos a que respeten el reglamento de tránsito. Si hay una disminución de accidentes pero seguimos trabajando para que esto incremente números positivos en beneficio de la población y minimice los riesgos que eso representa”, dijo Rafael Calderón a Crónica.

El director de ingeniería de tránsito advirtió que las revisiones se implementan de manera aleatoria, con la finalidad de no alertar a los conductores y eviten las inspecciones, con el fin de que si estas personas desean modificar una conducta que viola el reglamento, sea por iniciativa propia.

“Sí ha habido una concientización, seguimos trabajando porque hay algunos conductores que no han sido revisados, sin embargo, muchos de estos conductores que han sido revisados en sus unidades por alguna infracción que cometieron, muchos de ellos ven bien el dispositivo, de hecho lo aplauden, de tal forma que podamos disminuir estos riesgos que representa transportar materiales peligrosos. Han dicho que no dejemos de hacerlo, porque los motiva a respetar el reglamento de tránsito y que regresen de manera segura a casa”, añadió Calderón.

La multa por conducir a más de 30 kilómetros por hora un vehículo que transporta materiales peligrosos es de 10 a 20 UMAS.