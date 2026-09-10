Tour de Cine Francés 2026 Tour de Cine Francés 2026 en Cinépolis: Lista completa de películas que estarán en cartelera desde este 10 de septiembre (X: @tourcinefrances)

¡Prepárate! Las salas de cine en México están listas para recibir una de las muestras cinematográficas más esperadas del año.

Este jueves 10 de septiembre da inicio oficial la edición número 30 del Tour de Cine Francés, un evento que se extenderá hasta el próximo 14 de octubre de 2026 para el disfrute de los cinéfilos en el país.

Anímate a descubrir nuevas historias provenientes del otro lado del mundo.

¿Cuál es la cartelera de películas del Tour de Cine Francés en Cinépolis?

Para esta trigésima edición, la cartelera oficial reúne siete largometrajes franceses que abarcan géneros como el drama, la comedia, el suspenso y el romance:

Abandonado

Basada en hechos reales, la cinta reconstruye los últimos días de vida del profesor Samuel Paty, quien tras dirigir un debate sobre la libertad de expresión en una escuela a las afueras de París, se convierte en el blanco de una campaña de desinformación y extremismo en redes sociales que culmina en su trágico asesinato en 2020.

El camino

Narra el encuentro fortuito de dos desconocidos en la ruta hacia Santiago de Compostela: Fred, una mujer de 40 años en busca de reconciliación personal, y Adam, un joven con secuelas de abandono que intenta canalizar su ira.

El crimen del 3er piso

Tras las sospechas que caen sobre un vecino por un supuesto asesinato, Colette y su esposo François deciden convertirse en detectives para descifrar si realmente se cometió un delito en el tercer piso de su edificio.

7 películas, 7 universos distintos y una sola cita imperdible con el mejor cine.



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El desconocido del gran arco

Ambientada en 1983, la historia sigue el mega concurso de arquitectura convocado por el presidente François Mitterrand para erigir un nuevo monumento insignia en París, cuyo proyecto ganador termina en manos de un arquitecto completamente desconocido.

La copia perfecta

Inspirada en hechos reales de la posguerra, relata la vida de Jan Bojarski, un refugiado de origen polaco que acaparó las portadas de la prensa al convertirse en uno de los falsificadores ingeniosos de la época.

Me encontraste

Sigue a Elsa, una mujer entregada a su trabajo que posee la capacidad de comunicarse con los muertos. Su vida toma un giro inesperado una noche al conocer a Oscar, un hombre encantador con quien las cosas no resultarán como esperaba.

Solo una ilusión

Ambientada en 1985, la trama acompaña a Vincent, un joven a punto de cumplir 13 años que navega entre tensiones familiares y la vida escolar, explorando temas de identidad, amistad, familia y religión en una etapa donde todo parece cambiar.

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🎬✨ El 30 Tour de Cine Francés ya está aquí para transformar tus semanas con historias que van del misterio al romance sobrenatural y la risa.#30TourDeCineFrancés #Tenemosunacita pic.twitter.com/H22blAx7Fe — Tour de Cine Francés (@tourcinefrances) September 9, 2026

¿En qué complejos de Cinépolis en CDMX se proyectará el Tour de Cine Francés?

En la Ciudad de México, la muestra estará disponible en los siguientes complejos de la cadena Cinépolis: