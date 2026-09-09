Cierre parcial de Línea 12 del Metro CDMX: fechas y estaciones que suspenderán servicio

Línea 12 del Metro de la CDMX Se anuncian cierres parciales del 12 al 16 de septiembre. (MetroCDMX/Facebook)

Este 9 de septiembre se informó por medio de un comunicado en los canales oficiales del Metro de la CDMX que se hará un cierre parcial para la Línea 12 debido a trabajos preventivos. Se trata de la sustitución del aparato de vía 13-23 entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11. Este aparato permite el cambio de vía de los trenes hacia Tláhuac o Mixcoac.

Este trabajo de sustitución incluye el cambio de 140 durmientas de madera por piezas de concreto, 300 metros cúbicos de balasto, 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía, junto a la verificación de aparatos de dilatación y la geometría de la vía.

Fechas

Desde la primera hora del 12 de septiembre hasta la conclusión de la jornada del miércoles 16 de septiembre.

¿Qué estaciones estarán cerradas?

El tramo Tláhuac-Lomas Estrella no tendrá paso de trenes y las estaciones se encontrarán cerradas. Asimismo se informa que el tramo Mixcoac a San Andrés Tomatlán estará en funcionamiento.

Alternativas

Se informó que con apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros, habrá servicio alterno desde Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco con circuito de retorno.

¿Cuándo y a qué hora se reanuda el servicio?

El jueves 17 de septiembre se reanudará a primera hora desde las 5:00 con la salida de los trenes de Tláhuac a Mixcoac y de Mixcoac a Tláhuac.