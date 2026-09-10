Salen de la pobreza 1.9 millones de mexiquenses, reporta Delfina Gómez

Salen de la pobreza 1.9 millones de mexiquenses, reporta el Gobierno estatal

El Gobierno del Estado de México informó que 1.9 millones de personas dejaron la condición de pobreza durante los primeros tres años de la administración de la gobernadora Delfina Gómez. La cifra fue atribuida por la administración estatal a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En este periodo, el gobierno estatal ha implementado programas sociales como Mujeres con Bienestar, Alimentación para el Bienestar y Crédito Colibrí, además de esquemas de apoyo dirigidos a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, jóvenes y comunidades indígenas.

El programa Mujeres con Bienestar atiende actualmente a 700 mil mujeres mediante apoyos económicos y servicios relacionados con salud, capacitación y atención especializada.

También se reportaron becas para estudiantes, apoyos alimentarios y programas enfocados en vivienda, educación y salud para sectores considerados en situación de vulnerabilidad.

En materia económica, el gobierno estatal señala que ha impulsado medidas para atraer inversiones, facilitar la actividad empresarial y respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), con el objetivo de favorecer la generación de empleos. La administración sostiene que la entidad ocupa el primer lugar nacional en generación de empleo.

Además, el gobierno mexiquense ha participado con la administración federal en el Plan Oriente, estrategia que contempla acciones en municipios de la zona oriente del estado en rubros como infraestructura, educación, movilidad, agua y programas de bienestar.

La administración estatal presenta estos resultados como parte de las acciones emprendidas durante el actual sexenio; las cifras sobre pobreza y empleo corresponden a indicadores cuya metodología y periodo de medición deben considerarse para evaluar su evolución.