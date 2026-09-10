Van más de 800 infracciones a pipas que transportan materiales peligrosos en 11 meses

Pipas La policía capitalina ha llevado a cabo 52 dispositivos de revisión y supervisión de unidades. (SSC)

Del 19 de octubre de 2025 al 10 de septiembre de 2026, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicó 844 infracciones a vehículos que transportan materiales peligrosos en distintos puntos de la capital.

La policía capitalina ha llevado a cabo 52 dispositivos de revisión y supervisión de unidades.

Como resultado, los agentes realizaron mil 997 revisiones aleatorias a unidades. De las 844 infracciones, 113 correspondieron a rebasar el límite de velocidad, 103 a no portar cinturón de seguridad, 149 a no contar con licencia para conducir, 51 a no portar placa, 419 a circular en carriles centrales y nueve a no portar tarjeta de circulación, además de tomar 295 garantías de pago.

Esto, explicó la institución, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, prevenir riesgos para la población y fortalecer la seguridad vial en la Ciudad de México.

Durante las revisiones, los uniformados verificaron la documentación de los vehículos, la licencia de conducir de los operadores y las condiciones de las unidades, particularmente en aspectos como válvulas, señalización y extintores, además del correcto rotulado y las medidas de identificación del material transportado.

Los dispositivos preventivos se implementaron en importantes vialidades de la ciudad como la calzada General Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa; Viaducto Tlalpan, en Tlalpan; Periférico hacia el sur, en Miguel Hidalgo; y la avenida Constituyentes, carretera México-Toluca, en Álvaro Obregón.