Capturan a “El Jalisco”, integrante de “Los Boby”, narcomenudistas en GAM

Detenido "El Jalisco". (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Humberto “N”, alias “El Jalisco”, objetivo prioritario y uno de los integrantes de la célula criminal “Los Boby”.

Este grupo delictivo es un generador de violencia dedicado a la venta y distribución de drogas en la zona norte de la Ciudad de México.

Para su captura, policías efectivos de la SSC trabajaron en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia, con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), quienes cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante la operación, realizada en un inmueble ubicado en la calle Álamos, colonia La Forestal, fueron aseguradas 92 dosis y una bolsa a granel de marihuana, además de cuatro teléfonos celulares, 23 cartuchos y una pistola, objetos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones conducentes.