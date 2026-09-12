Denuncian incertidumbre laboral tras investigación por fraude en examen de la UNAM

Curso Más Preparación (Especial)

Trabajadores de la empresa de preparación académica Más Preparación convocaron a una manifestación este sábado para exigir certeza sobre su situación laboral, luego de que una investigación por un presunto fraude relacionado con el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) derivara en la suspensión de actividades en sus sucursales.

De acuerdo con el testimonio de Hernán Báez para La Crónica de Hoy, trabajador de la empresa, el conflicto empezó el pasado 25 de agosto, cuando autoridades realizaron cateos en sucursales de Lindavista y decomisaron equipos electrónicos para ser parte de las investigaciones.

En el operativo fueron detenidos Edgar “N” y David “N”, identificados por los trabajadores como representantes legales de Más Preparación y señalados por su presunta involucración en el fraude relacionado con el examen de admisión de la UNAM.

A consecuencia de la investigación pericial, la empresa paralizó sus actividades, dejando temporalmente a los alumnos sin clases y a los trabajadores sin funciones.

Empleados se deslindan de la investigación

Báez afirmó que los empleados desconocían las dinámicas en las que los representantes de la institución supuestamente conseguían información relacionada con los exámenes de admisión.

Relató que la mayoría se limitaba a realizar actividades de atención al cliente, administrativas o, en el caso de los profesores, impartir clases con el material que les proporcionaba la propia escuela.

“Muchos no sabíamos cómo organizaban las clases y únicamente nos encargábamos de la atención al cliente o, en el caso de los profesores, de impartir las clases con el material que ya les entregaban”, contó.

Respecto a los señalamientos públicos contra trabajadores por su posible participación en los hechos, los empleados elaboraron un comunicado dirigido a alumnos y padres de familia para deslindarse de las acciones investigadas y manifestar su disposición a colaborar con las autoridades.

El 28 de agosto se llevó a la audiencia de los detenidos, quienes quedaron sujetos a prisión preventiva en lo que las autoridades continúan con las investigaciones.

Sin información acerca de sus empleos

Según el testimonio de Báez, la suspensión de actividades originó incertidumbre entre los trabajadores, quienes inicialmente se quedaron sin recibir el pago correspondiente a la quincena debido a que las detenciones transcurrieron a mitad del periodo laboral.

El personal buscó a una tercera persona que identificaban como representante legal de la compañía para solicitar información tanto sobre sus salarios como sobre el futuro de sus puestos.

El entrevistado narró que esta persona negó ser representante legal, pese a que daba instrucciones y autorizaba pagos.

Una vez que los empleados recurrieran a asesoría legal y presionaran para recibir sus salarios pendientes, recibieron el pago que les correspondía.

No obstante, en los días posteriores no recibieron noticias sobre si la empresa reanudaría actividades ni acerca de la continuidad de sus puestos.

La situación cambió esta semana cuando los trabajadores se enteraron de que Más Preparación había retomado las clases virtuales y tenía previsto regresar a las actividades presenciales este sábado.

Hernán recalcó que el problema es que algunos empleados fueron llamados para reincorporarse, en tanto que otros siguieron sin información sobre su situación laboral.

Los trabajadores consideran que esta falta de comunicación podría producir en separaciones laborales que tienen el propósito de aclarar por medio de procesos de conciliación correspondientes.

Denuncian condiciones laborales

Aparte de exigir claridad sobre su reincorporación, los trabajadores pretenden que se reconozcan las condiciones en las que laboraban antes de la suspensión de actividades.

Báez enfatizó que pocos empleados contaban con contrato y que algunos no tenían acceso a seguridad social. De igual manera, denunció presuntos salarios inferiores a los establecidos por la legislación laboral, descuentos y condiciones deficientes en algunas sucursales.

“Muchas veces no podíamos ni ingerir alimentos porque nos ‘atrasábamos’ con el trabajo”, puntualizó.

Hernán comentó que algunos empleados permanecían trabajando durante la noche y madrugada sin recibir un pago adicional, a fin de elaborar el manual de ejercicios para los alumnos.

Comunicó que la mayoría del personal son estudiantes o egresados que llegaron a Más Preparación atraídos por los horarios flexibles y por la ubicación de las sucursales cerca de diferentes universidades.

“Muchos lo hacían por necesidad. La mayoría de los trabajadores somos estudiantes, unos cuantos son egresados”, aseveró.

El testimonio refirió en torno a los posibles casos de acoso hacia alumnos y trabajadores, así como otras situaciones que, subrayó, deben ser investigados.

Sumado a esto, cuestionó que los alumnos y padres de familia que ya habían pagado cursos o entregado anticipos no recibieran información clara acerca de la reanudación de las clases por la suspensión de actividades.

Manifestación en Lindavista

Los trabajadores convocaron a una manifestación para este sábado 12 de septiembre a partir de las 07:00 horas, en la sucursal Lindavista de Más Preparación, ubicada en avenida Wilfrido Massieu número 684, en la alcaldía Gustavo A. Madero, frente al Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional.

Baéz reafirmó que el objetivo es adquirir una respuesta sobre quiénes continúan formando parte de la plantilla y quiénes fueron separados de la empresa.

En caso de seguir laborando, los empleados buscarán que se reconozcan y respeten sus derechos laborales. En el caso contrario, quienes consideren que fueron despedidos necesitan determinar las condiciones de su separación a través de las vías de conciliación laboral.

La Crónica de Hoy 2026