Explosión por acumulación de gas en ÁO deja 2 muertos y 14 fallecidos

Explosión Explosión en puesto de alimentos. (SGIRPC)

Una explosión por acumulación de gas dejó un saldo de dos personas fallecidas y 14 lesionadas, en una taquería ubicada en avenida Santa Lucía y Rosa Venus, colonia Olivar del Conde Primera Sección, de la alcaldía Álvaro Obregón.

La noche del pasado 11 de septiembre, autoridades reportaron el siniestro en la planta baja de un inmueble, establecimiento que es utilizado para la venta de alimentos, donde un tanque de gas LP de 30 kilogramos estalló.

Al dar mayores detalles, personal de la alcaldía Álvaro Obregón precisó que la explosión no ocurrió la interior de la taquería “La Bajadita”, si no en un inmueble contiguo, por lo que la magnitud del estallido generó una onda expansiva que alcanzó el establecimiento de comida y otras construcciones aledañas.

Con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), las víctimas mortales serían trabajadores y comensales del puesto. Respecto a las personas heridas A consecuencia de la onda explosiva, de los cuales, un adulto y dos menores de edad fueron dados de alta médica o solicitaron su egreso voluntario.

Las primeras investigaciones de las autoridades consideran una posible fuga de gas como hipótesis preliminar. Sin embargo, explicó la Fiscalía, los dictámenes periciales permitirán determinar las condiciones de la instalación y sus componentes, así como precisar qué originó la explosión.

En tanto, las autoridades mantienen en curso la investigación por la explosión. Desde la noche del 11 de septiembre, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI) de la institución interviene para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, la Fiscalía CDMX tiene registro de dos personas fallecidas y 14 lesionadas. De ellas, un adulto y dos menores de edad fueron dados de alta médica o solicitaron su egreso voluntario.

La alcaldía Álvaro Obregón desglosó a través de un comunicado que el 12 de septiembre se realizaron las diligencias correspondientes en el punto, con la participación de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, SGIRPC, Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón y Secretaría de Vivienda, instituciones que llevarán a cabo peritajes y una revisión de las condiciones estructurales de los inmuebles afectados.

El Gobierno de la demarcación apuntó que durante la noche, las condiciones del lugar no eran adecuadas ni seguras para realizar estas diligencias, por lo que se determinó efectuarlas durante el día 12, con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del personal especializado.

“La alcaldía Álvaro Obregón mantiene coordinación con las autoridades de la Ciudad de México para atender la emergencia y determinar las condiciones de seguridad de los inmuebles involucrados”, comunicó la demarcación.

En el sitio, especialistas en criminalística y fotografía realizaron la fijación del lugar, mientras que personal pericial en incendios y explosiones, instalaciones hidrosanitarias y de gas, así como en ingeniería y arquitectura, llevan a cabo los estudios necesarios para establecer el origen y las causas del siniestro.

Tras los dictámenes, cuatro viviendas cercanas resultaron severamente afectadas en su estructura a punto de colapsar, en tanto que otras cinco casas tienen menores daños. Todos se encuentran sellados y calificados como sitios de alto riesgo.

De manera paralela, la Coordinación General de Atención a Víctimas desplegó células integradas por profesionales en psicología, trabajo social y asesoría jurídica pública en el lugar de los hechos y en los distintos hospitales a los que fueron trasladadas las personas lesionadas.

El personal de la Coordinación General de Atención a Víctimas estableció contacto con familiares para brindarles atención psicológica, orientación jurídica y apoyo de trabajo social, además de informarles sobre los servicios institucionales disponibles y abrir los expedientes de atención correspondientes.

La Fiscalía subrayó que continuará con las diligencias ministeriales y periciales para esclarecer los hechos, determinar su origen y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes, al tiempo que mantiene la atención y el acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.

En su oportunidad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), dio a conocer que se solicitó el apoyo de la Dirección General de Análisis de Riesgos (DGAR) de la institución para valorar el inmueble.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, compartió en sus redes sociales la lista de personas lesionadas, así como el hospital donde recibieron atención médica:

ISSSTE Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutierrez”

Irma Pérez Salazar, 48 años

Dorian Alexander Hernández Martínez, 20 años

Jose Francisco Estrada Gómez, 20 años

Amalia Sánchez Secundino, 63 años

Alberto López

Pérez Brayan

Hospital Enrique Cabrera

Karla Jazmin Amezquita García, 27 años

Geovanni López Pérez, 25 años

Ulises García Sámano, 30 años

López González María del Ángel, 77 años

Guadalupe Sánchez Secundino, 51 años

Hospital General Dr. Ruben Leñero

Iván Hernández Moreno, 45 años

“Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de la persona que perdió la vida, así como toda nuestra solidaridad con quienes resultaron afectados. He instruido desplegar todos los recursos necesarios. Nuestra prioridad absoluta es salvaguardar la vida de las personas, atender a quienes resultaron lesionados y acompañar a sus familias”.

“Pido a vecinas y vecinos no acercarse a la zona para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia. Seguiremos trabajando y actualizando información oficial”, escribió López Casarín en su cuenta de X.

Adicionalmente, ante la emergencia, la alcaldía Álvaro Obregón ha habilitado un albergue temporal en el Centro de Desarrollo Comunitario Molino de Rosas, para recibir y brindar atención a las personas y familias afectadas por la explosión. “En momentos como éste, somos una sola comunidad. El albergue estará disponible para quienes necesiten un espacio seguro, resguardo y acompañamiento”, compartió la alcaldía.

Una vez que los quipos de emergencia acudieron a la zona, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, reconoció a las y los policías de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes, dijo, actuaron con valentía, prontitud y vocación de servicio ante la explosión registrada en el inmueble.

“En momentos de emergencia, nuestros policías no dudaron e ingresaron al inmueble para auxiliar a las personas afectadas, apoyar en su evacuación y colaborar con los equipos de emergencia para ponerlas a salvo. Su actuación demuestra, una vez más, que la Policía de la Ciudad de México está donde más se necesita”, felicitó el jefe de la policía.