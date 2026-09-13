Ecatepec continúa con la entrega de pavimentación y calles y avenidas del municipio

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El gobierno de Ecatepec, mediante recursos propios y el programa Cimientos de Esperanza, continúa con la entrega de la pavimentación de vialidades que se encontraban en mal estado.

Tal como ocurrió en el pueblo de Santa María Tulpetlac y las comunidades Ejidos de Santa María Tulpetlac (El Charco) y Luis Donaldo Colosio, donde la alcaldesa Azucena Cisneros Coss entregó 13 vialidades.

Carmen Johana Barbosa, habitante de calle Michoacán de Ejidos de Santa María Tulpetlac, mejor conocido como El Charco, afirmó que ella vive desde hace 13 años en esa vialidad y nunca se había hecho nada, por lo que era intransitable en época de lluvias: “caminando no podías pasar, en carro tampoco, estaba muy fea esta calle, en medio no se acababa nunca el charco, los niños no podían salir a jugar”, precisó.

En ese sitio, la alcaldesa Azucena Cisneros presidió la inauguración de las calles Nayarit, Michoacán, Gudalajara, Chiapas y Cedro.

También, el pasado 10 de septiembre, la presidenta municipal cortó el listón inaugural de calle Durango del poblado de Santa María Tulpetlac, donde recordó que con personal y maquinaria del gobierno municipal se llevan a cabo obras de pavimentación y muchas veces los vecinos de Ecatepec ayudan, lo que permite avanzar más en dicho programa.

En la colonia Luis Donaldo Colosio, el pasado 3 de septiembre, Cisneros Coss inauguró las calles Privada Gustavo Baz, Jalapa, Vicente Guerrero, Miguel Bernal, Luis Moya (Gustavo Baz), Periodismo Civil y Luis Domínguez (Miguel Othón).

En el lugar, reiteró: “se los prometo, vamos a terminar con el rezago y estaremos ya en los temas que a los niños les interesa y que más nos preocupa: que tengan cultura, que tengan un centro deportivo, toda la Zona Norte merece tener servicios de calidad”.

Frente a vecinos que se dieron cita, indicó que el cambio ya se nota, aunque “no lo he hecho sola la imagen está cambiando increíblemente en toda esta región”, por lo que continuarán las obras porque “tenemos prisa por cumplirle a la gente”.

El plan del Gobierno municipal es terminar el próximo año de rehabilitar y repavimentar la avenida Recursos Hidráulicos, además de iluminar vialidades, embellecer camellones y plantar árboles y flores.