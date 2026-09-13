Hoy No Circula domingo 13 de septiembre de 2026: qué autos descansan por Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

Hoy No Circula CIUDAD DE MÉXICO, 26AGOSTO2026. Automovilistas y motociclistas circulan por Eje 3 Oriente, antes Av 5 en la alcaldía Iztapalapa. La vialidad forma parte de uno de los principales corredores de movilidad del oriente de la capital y conecta distintas zonas de la ciudad. FOTO: ESTRELLA JOSENTO /CUARTOSCURO.COM (Estrella Josento)

La CAMe activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono, por lo que este domingo 13 de septiembre habrá restricciones extraordinarias a la circulación. Consulta si tu vehículo puede transitar.

Los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deberán tomar precauciones este domingo 13 de septiembre de 2026, ya que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono, lo que modifica el programa Hoy No Circula con restricciones extraordinarias para reducir la contaminación.

La medida fue decretada luego de que se registraran concentraciones máximas de 161 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Benito Juárez y 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), en Coyoacán, debido a condiciones meteorológicas que favorecieron la acumulación de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan el domingo 13 de septiembre?

De acuerdo con la CAMe, de las 5:00 a las 22:00 horas deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:

Holograma 2, sin importar la terminación de placas.

Holograma 1 con terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9.

Holograma 0 y 00 con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8.

⁠Vehículos sin holograma de verificación, incluidos autos nuevos, permisos temporales, vehículos de demostración, pase turístico, placas foráneas o placas conformadas únicamente por letras, a los que se les aplicará la misma restricción que al holograma 2.

50% de las unidades de reparto de gas LP que no cuenten con válvula de desconexión seca.

⁠Vehículos de carga local y federal, que deberán suspender su circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo las unidades inscritas en programas de autorregulación.

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que estén sujetos a restricción deberán dejar de circular de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Qué vehículos están exentos?

Podrán circular normalmente:

⁠Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos con matrícula ecológica o holograma exento.

Motocicletas.

Vehículos destinados a emergencias médicas, seguridad pública, bomberos y Protección Civil.

Vehículos para personas con discapacidad con la autorización correspondiente.

Transporte público de pasajeros y turismo que cumpla con la verificación vigente.

⁠Transporte escolar autorizado.

⁠Vehículos que transporten productos perecederos en unidades refrigeradas y revolvedoras de concreto.

Recomendaciones por la contingencia ambiental

La CAMe exhortó a la población a evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente en el caso de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Asimismo, pidió suspender actividades deportivas y recreativas al exterior, evitar fumar en espacios cerrados y mantenerse informados sobre la calidad del aire mediante los canales oficiales.

¿Por qué se activó la contingencia?

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico, un sistema de alta presión sobre el centro del país provocó estabilidad atmosférica, vientos débiles y alta radiación solar, condiciones que favorecieron la formación y acumulación de ozono hasta alcanzar niveles considerados de Muy Mala calidad del aire.

La CAMe informó que continuará evaluando las condiciones atmosféricas durante las próximas horas para determinar si la Fase 1 de Contingencia Ambiental permanece vigente o puede ser suspendida.