Contingencia ambiental HOY: activan Fase 1 por ozono en CDMX y Edomex; estos autos no circulan el domingo 13 de septiembre CIUDAD DE MÉXICO, 01ABRIL2025.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis a declarado la Fase Uno de Contingencia Ambiental debido a los altos niveles de contaminante en el ambiente. Actualmente la calidad el aire se encuentra en la categoría de Mala de acuerdo al índice Aire y Salud de la capital del país. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) la tarde de este sábado 12 de septiembre de 2026, luego de que se registraran concentraciones elevadas del contaminante que representan un riesgo para la salud de la población.

La medida entró en vigor a partir de las 15:00 horas, después de que el Sistema de Monitoreo Atmosférico detectó 161 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Benito Juárez y 157 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), en Coyoacán, niveles considerados dentro del rango de Muy Mala calidad del aire.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental?

De acuerdo con la CAMe, un sistema de alta presión sobre el centro del país provocó estabilidad atmosférica, vientos muy débiles y escasa dispersión de contaminantes.

A ello se sumó una alta radiación solar, lo que favoreció la formación de ozono durante la tarde. Además, el viento transportó los precursores del contaminante hacia el suroeste del Valle de México, donde se registraron las concentraciones más elevadas.

La activación de la contingencia busca reducir la exposición de la población al aire contaminado, proteger la salud y disminuir las emisiones contaminantes.

Recomendaciones para la población

Las autoridades pidieron a la población:

Evitar actividades al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas.

No realizar ejercicio en exteriores durante ese horario.

durante ese horario. Suspender actividades cívicas, culturales, recreativas y deportivas al aire libre .

cívicas, culturales, recreativas y deportivas al . Posponer eventos masivos programados por la tarde.

programados por la tarde. Mantener especial cuidado con niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Evitar fumar, especialmente en espacios cerrados.

También recomendaron mantenerse informados sobre la calidad del aire a través de la aplicación Aire y de los canales oficiales.

¿Qué autos no circulan el domingo 13 de septiembre?

Como parte de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, este domingo 13 de septiembre, de 5:00 a 22:00 horas, deberán suspender su circulación:

Vehículos con holograma 2 .

. Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1 , 3, 5, 7 y 9 .

y terminación de placa 1 . Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 .

, engomado rosa y terminación de . Vehículos sin holograma , permisos temporales, placas foráneas, pase turístico o placas conformadas por letras, bajo las mismas reglas que el holograma 2.

, permisos temporales, placas foráneas, pase turístico o placas conformadas por letras, bajo las mismas reglas que el holograma 2. El 50% de las unidades de reparto de gas LP que no cuenten con válvula de desconexión seca.

que no cuenten con válvula de desconexión seca. Vehículos de carga local y federal entre 6:00 y 10:00 horas, salvo excepciones previstas en los programas de autorregulación.

entre salvo excepciones previstas en los programas de autorregulación. Los taxis afectados por estas restricciones dejarán de circular de 10:00 a 22:00 horas.

¿Qué vehículos sí podrán circular?

La CAMe informó que estarán exentos, entre otros:

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos con matrícula ecológica o holograma exento.

Motocicletas.

Vehículos destinados a emergencias médicas, seguridad pública, bomberos y protección civil.

Transporte escolar autorizado.

Vehículos para personas con discapacidad con los permisos correspondientes.

Transporte público de pasajeros.

Vehículos que transporten productos perecederos en unidades refrigeradas y revolvedoras de concreto.

También habrá restricciones para industrias y comercios

Además de las limitaciones vehiculares, la contingencia contempla medidas para disminuir emisiones provenientes de la industria, servicios y actividades comerciales.

Entre ellas destacan la reducción de emisiones en plantas industriales, limitaciones en refinerías y termoeléctricas de Tula, suspensión de actividades que utilicen solventes o combustibles altamente contaminantes y restricciones para parte de las gasolineras, plantas y estaciones de carburación de gas LP.

Las autoridades informaron que continuarán monitoreando la calidad del aire y emitirán un nuevo reporte para determinar si la contingencia permanece o puede ser suspendida.