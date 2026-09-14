Despliegan operativo por fiestas patrias con más de 13 mil policías

Operativo Los policías realizarán patrullajes preventivos, vigilancia en zonas de concentración, recorridos pie a tierra. (GCDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará diversos dispositivos de seguridad, prevención, vigilancia y vialidad, con el objetivo de salvaguardar a la ciudadanía, así como garantizar el orden y la movilidad, con motivo de los festejos por el 216 aniversario del Grito de Independencia, que se llevarán a cabo el 15 de septiembre, y del Desfile Militar del 16 del mes patrio.

Durante estos festejos, la SSC desplegará personal en las 16 alcaldías, 13 mil 107 policías de la Subsecretaría de Operación Policial; Control de Tránsito; Inteligencia e Investigación; Participación Ciudadana y Prevención de Delito; así como Policía Bancaria e Industrial (PBI) y Policía Auxiliar (PA) mil 436 unidades, 46 motopatrullas, ocho grúas, 12 ambulancias, seis motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos “Cóndores”.

Dado que estos festejos se celebran de manera descentralizada en toda la capital, la SSC destinó un número específico de agentes por demarcación:

Álvaro Obregón - 295

Azcapotzalco - 280

Benito Juárez - 276

Coyoacán - 250

Cuajimalpa de Morelos - 218

Cuauhtémoc - 250

Gustavo A. Madero - 331

Iztacalco - 320

Iztapalapa - 597

Magdalena Contreras - 200

Miguel Hidalgo - 308

Milpa Alta - 220

Tláhuac - 250

Tlalpan - 250

Venustiano Carranza - 420

Xochimilco - 260

Específicamente, en las alcaldías se reforzará la presencia policial con cuatro mil 185 elementos de Policía Preventiva, en coordinación con PA y PBI, a bordo de 142 unidades. El dispositivo vial contará con 540 agentes de tránsito en 29 patrullas, 25 motopatrullas y cinco grúas, sumado a sobrevuelos de prevención y seguridad.

El titular de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, los policías realizarán patrullajes preventivos, vigilancia en zonas de concentración, recorridos pie a tierra, acciones para detectar conductas de riesgo y prevenir delitos, así como apoyo en los perímetros de seguridad establecidos para los diferentes eventos.

En el Zócalo y Centro Histórico, donde se llevará a cabo el Grito de Independencia, se establecerán tres cinturones de seguridad para el resguardo del sitio y el control ordenado del flujo de asistentes. El dispositivo contempla patrullajes pie a tierra, monitoreo mediante sistemas de videovigilancia y atención médica prehospitalaria a través de tres mil 500 policías y 91 unidades.

Además, en el Centro Histórico los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán adecuaciones y cierres viales conforme al desarrollo de las actividades, con tres cinturones de seguridad para el resguardo del sitio y control de los asistentes, con el propósito de garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Como alternativas para evitar la zona centro se recomiendan

Al norte: el Eje Central Lázaro Cárdena e Isabel La Católica

Al sur: avenida Circunvalación y la calle Bolívar

Al oriente: la calle República de Perú y la avenida Fray Servando Teresa de Mier

Al poniente: la calle República de Uruguay y la avenida Izazaga

Vázquez Camacho enfatizó que de igual manera, cuatro mil 725 de la policía mantendrán presencia en las 16 demarcaciones para cuidar a los asistentes a las ceremonias y eventos de entretenimiento.

En tanto, durante el Desfile Militar del 16 de septiembre, se implementará un dispositivo de seguridad y vialidad en el Zócalo, el Centro Histórico y a lo largo de la ruta del desfile, con un despliegue operativo apoyado por tres mil 400 uniformados de la SSC y 125 unidades.

Mientras que 900 policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementarán los cortes y desvíos necesarios para garantizar la ruta del desfile y favorecer la movilidad de quienes transiten por las zonas aledañas, apoyados de 75 unidades y 70 motopatrullas.

Las principales alternativas viales se contemplan:

Al norte: Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, Circuito Bicentenario, Anillo Periférico y Chivatito - Arquímedes

Al sur: Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, Circuito Bicentenario, Anillo Periférico y Eje 1 Oriente Circunvalación-La Viga

Al oriente: Puente de Alvarado-Ribera de San Cosme, Río de la Loza-Chapultepec, Fray Servando y Eje 1 Norte-Rayón

Al poniente: Izazaga-Chapultepec-Constituyentes, Ribera de San Cosme - México Tacuba, Presidente Masaryk y Eje 3 Sur Morelos-Baja California

En esos días, el personal policial mantendrá recorridos preventivos y vigilancia en zonas de concentración, espacios públicos y puntos donde se desarrollen actividades relacionadas con las celebraciones patrias.

Asimismo, los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) realizarán monitoreo permanente mediante los sistemas de videovigilancia para detectar oportunamente cualquier incidente y coordinar la atención de emergencias.

Conduce Sin Alcohol las 24 horas

Del mismo modo, la policía capitalina instalará puntos de revisión del programa “Conduce Sin Alcohol”, del 11 al 20 de septiembre, durante las 24 horas del día.

Este proyecto tendrá cobertura en las 16 alcaldías, con presencia en vialidades primarias, inmediaciones de centros de esparcimiento, sitios de alta incidencia de hechos de tránsito y puntos de ingreso hacia y desde la Ciudad de México.

Operativo Cero Pirotecnia

La venta de fuegos artificiales está prohibida, por lo tanto, la SSC mantiene vigilancia y monitoreo para prevenir el ingreso, traslado y venta de pirotecnia en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en estaciones prioritarias: Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica.

Estos dispositivos móviles de seguridad se realizan en trenes, pasillos y zonas de distribución para la detección de pirotecnia, con el apoyo del Agrupamiento Fuerza de Tarea para recolección y destino final de los artículos pirotécnicos asegurados.