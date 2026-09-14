Delfina Gómez acompaña inicio del proceso electoral 2026-2027 en Edomex

Proceso Electoral 2026-2027 en el Estado de México

El Gobierno del Estado de México mantendrá diálogo con las distintas fuerzas políticas y coordinación con autoridades electorales y de seguridad para contribuir a que el proceso se desarrolle en condiciones de paz y seguridad.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez participó en la ceremonia solemne de izamiento de Bandera en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), como parte de los actos por el inicio del Proceso Electoral de Diputaciones y Ayuntamientos 2026-2027.

La presencia de la Mandataria estatal representó el acompañamiento institucional del Poder Ejecutivo durante el arranque del proceso, al tiempo que se refrendó el respeto a la autonomía y atribuciones de las autoridades electorales encargadas de conducirlo.

Inicio del proceso

Acompañada por Amalia Pulido Gómez, Consejera Presidenta del IEEM, Delfina Gómez atestiguó los honores al lábaro patrio realizados por la escolta de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

La Gobernadora también reconoció la labor del personal del IEEM, al señalar que su trabajo será esencial durante el desarrollo del proceso electoral. En sus redes sociales destacó su participación en la ceremonia de izamiento de Bandera, realizada como parte de la Sesión Solemne de Inicio del Proceso Electoral de Diputaciones y Ayuntamientos 2026-2027.

Posteriormente, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, acudió en representación de la Mandataria estatal a la Sesión Solemne del Consejo General del IEEM, con la cual inició formalmente el Proceso Electoral 2026-2027.

Coordinación institucional

Durante el periodo electoral, el Gobierno del Estado de México mantendrá, dentro de sus atribuciones, un diálogo plural con las distintas fuerzas políticas y coordinación interinstitucional con las autoridades electorales y de seguridad.

El objetivo será contribuir a que las actividades relacionadas con el proceso se desarrollen en condiciones de paz, seguridad y respeto institucional, sin interferir en la autonomía de las autoridades electorales.

Al acto asistieron Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local; diputadas y diputados locales, así como autoridades electorales.