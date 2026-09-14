Atizapán de Zaragoza planta 30 árboles en Lomas Lindas Segunda Sección

Atizapán de Zaragoza

El gobierno de Atizapán de Zaragoza informó la plantación de 30 árboles en la colonia Lomas Lindas Segunda Sección, esto como parte de las acciones para mejorar las áreas verdes del municipio.

Autoridades municipales indicaron que los trabajos se realizaron en atención a peticiones de habitantes recibidas durante el programa Miércoles Ciudadano, mediante el cual se reciben solicitudes de la población.

En coordinación con el Comité de Participación Ciudadana (COPACI), se llevó a cabo la plantación de 20 cipreses italianos y 10 ficus en dicha zona del municipio.

El gobierno local explicó que la intervención cumple con el objetivo de contribuir a contar con colonias con más áreas verdes y espacios arbolados, además de involucrar a la comunidad en las acciones de cuidado del entorno.

El gobierno municipal refirió que con estas labores se da seguimiento a los compromisos establecidos con los habitantes durante las jornadas de atención ciudadana.