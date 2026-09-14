Naucalpan pavimenta calle San Miguel con concreto hidráulico

Naucalpan

El gobierno de Naucalpan informó sobre la rehabilitación de la calle San Miguel, en la comunidad de San José de los Leones, como una de las acciones realizadas por el programa La COMUNA (Comunidad Unida y Activa), que tiene el propósito de involucrar a autoridades y habitantes en la atención de necesidades de las colonias.

El presidente municipal, Isaac Montoya, detalló de los trabajos incluyeron la pavimentación de 552.06 metros cuadrados de la vialidad, así como el retiro de la carpeta asfáltica que se encontraba anteriormente.

Montoya puntualizó que la calle fue repavimentada con concreto hidráulico, a fin de mejorar la calidad y resistencia de la superficie de rodamiento. Además, se aplicó pintura para la señalización vial.

Sostuvo que las obras beneficiarán directamente a aproximadamente 664 habitantes de la zona.

El gobierno municipal reiteró que las acciones forman parte de su estrategia para atender el rezago en infraestructura urbana y mejorar las condiciones de las colonias con el trabajo conjunto con las comunidades.

Las autoridades municipales agradecieron el acompañamiento de el coordinador de los OASyS 3, Juan José Mansilla; Noé Gabriel Chávez, delegado de San José de los Leones Primera Sección, y Sonia Leal, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (COPACI) de La Mancha 3.