Metrobús CDMX: ¿Qué estaciones y en qué horarios estarán cerradas este martes 15 de septiembre?

Metrobús CDMX El servicio del Metrobús de la CDMX tendrá modificaciones este martes 15 de septiembre debido a celebraciones patrias.

Este lunes 14 de septiembre arranca la semana de fiestas patrias, por lo que los servicios de transporte público de la Ciudad de México han comenzado a informar sobre las modificaciones que existirán durante la noche del martes 15 de septiembre, fecha en la que se llevará a cabo el tradicional Grito de Independencia en el Zócalo capitalino.

Autoridades recomiendan a la población citadina mantenerse al tanto de los cambios realizados y los horarios en los que se efectuarán, destacando las modificaciones del Metrobús CDMX en tres líneas concurridas del servicio.

Metrobús CDMX: ¿qué líneas y estaciones tendrán cierres este martes 15 de septiembre 2026?

A pesar de que la celebración de la Independencia de México es una fecha que tiende a unir el país entero, las fiestas también representan cierres en distintos puntos de la capital, tanto en la circulación vial como la interrupción de servicios de transporte público.

El Metrobús CDMX es uno de esos casos, ya que las Líneas 4, 6 y 7 presentarán cierres parciales en su ruta durante el martes 15 de septiembre, debido a la tradicional ceremonia que la presidenta de México lidera en el Zócalo.

⚠️ ATENCIÓN ⚠️



El próximo martes 15 de septiembre, las líneas 4, 6 y 7 tendrán modificaciones en el servicio por cortes a la circulación.



👉 Sujeto a condiciones viales.



Consulta el Estado del Servicio en tiempo real en https://t.co/oU8f4Ffn0y 👀 pic.twitter.com/cltUU2Aa13 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 12, 2026

Según lo informó la cuenta oficial del Metrobús en redes sociales, las estaciones que no estarán abiertas al público durante la fiesta patria, son:

Línea 4: Delegación Cuauhtémoc y México Tenochtitlan ( todo el día ), con desvío en Calle Balderas.

Delegación Cuauhtémoc y México Tenochtitlan ( ), con desvío en Calle Balderas. Línea 4 (ruta sur): Delegación Cuauhtémoc a Pino Suárez a partir de las 18:00 horas hasta el cierre del servicio ; su desvío evitará la zona de la alcaldía Cuauhtémoc.

Delegación Cuauhtémoc a Pino Suárez ; su desvío evitará la zona de la alcaldía Cuauhtémoc. Línea 6: Hospital Infantil La Villa y De Los Misterios ( todo el día ); el desvío de su ruta evitará la zona de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Hospital Infantil La Villa y De Los Misterios ( ); el desvío de su ruta evitará la zona de la alcaldía Gustavo A. Madero. Línea 7: De Misterios y Gustavo A. Madero (todo el día); al igual que la línea anterior, su trayecto se desviará evitando la zona de la GAM.

El servicio no anunció más modificaciones en otras líneas o estaciones distintas a las mencionadas, no obstante, advierten a la población a mantenerse al tanto de la información actualizada por canales oficiales, ya que las rutas están sujetas a cambios por la vialidad.

¿Hasta qué hora cerrará el Metrobús CDMX el 15 de septiembre?

A su vez, el servicio capitalino emitió un comunicado para anunciar que extenderá el horario de servicio hasta las 01:00 horas en líneas y estaciones cercanas a la zona centro de la CDMX, donde se llevará a cabo el evento principal de la fiesta patria:

Línea 1: El Caminero-Indios Verdes.

El Caminero-Indios Verdes. Línea 2: Tacubaya-Tepalcates.

Tacubaya-Tepalcates. Línea 5: Preparatoria 1-Río de los Remedios.

Preparatoria 1-Río de los Remedios. Línea 7: Pueblo Santa Cruz Atoyac, dirección Tenayuca.

Pueblo Santa Cruz Atoyac, dirección Tenayuca. Línea 3: La Diana, dirección Indios Verdes.

La cuenta oficial del servicio especificó Pueblo Santa Cruz y La Diana como las estaciones donde se darán las últimas salidas en las Líneas 7 y 3.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX están cerradas este lunes 14 de septiembre?

De acuerdo con el estado del servicio en tiempo real, la mayor parte de las líneas del Metrobús CDMX no presentan complicaciones este lunes 14 de septiembre, sin embargo, el servicio mantiene activo el reporte de estaciones cerradas en la Línea 4:

Delegación Cuauhtémoc.

México Tenochtitlan.

El desvío del trayecto se realiza en ambas rutas, Norte y Sur, mientras que el resto de sus estaciones mantienen servicio regular.