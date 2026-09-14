¿Sigue la contingencia ambiental este lunes 14 de septiembre? Así estará aplicando el Hoy No Circula

Hoy No Circula | 14 de septiembre El fin de semana del domingo 13 de septiembre, la Ciudad de México activó la contingencia ambiental por mala calidad del aire a pesar de los vientos y las lluvias recientes. Foto: Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

Inicia la semana de fiestas patrias con las escuelas operando normalmente el día de hoy, por lo que el tránsito se mantiene operando con los altos índices habituales. Además, algunas estaciones del Metro y del Metrobús estarán teniendo afectaciones en el servicio, por lo que se recomienda tomar precauciones. Mientras tanto, la contingencia ambiental quedó suspendida, por lo que el programa estará aplicando con normalidad este lunes 14 de septiembre para vehículos con engomado color amarillo (placas terminadas en 5 y 6) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, lunes 14 de septiembre:

Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones. Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.

Están exentos del programa. Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula. Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días lunes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.