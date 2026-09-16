Coordinación entre Cuajimalpa, SSC y Guardia Nacional deja saldo blanco en el Grito

La alcaldía Cuajimalpa teminó con saldo blanco los festejos por el Grito de Independencia en la demarcación, gracias a la coordinación entre ésta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Guardia Nacional.

El dispositivo de seguridad fue desplegado durante la celebración encabezada por el alcalde Carlos Orvañanos Rea, a la que asistieron alrededor de 5 mil personas.

Para el operativo fueron desplegados 80 policías auxiliares, 50 policías de la Zona Poniente Heracles, cinco elementos de inteligencia, ocho integrantes de la Guardia Nacional con dos unidades y ocho elementos de tránsito. El dispositivo contó además con 10 paramédicos a pie y dos ambulancias.

Carlos Orvañanos, Alcalde de Cuajimalpa.

Elementos de las distintas corporaciones mantuvieron vigilancia en los accesos, inmediaciones y zonas de mayor concentración para prevenir incidentes y garantizar el desarrollo de las actividades.

Los festejos en la explanada de la alcaldía comenzaron a las 16:00 horas y concluyeron a la 1:30 de la madrugada.

Durante la ceremonia, el alcalde Carlos Orvañanos recordó a los héroes de la Independencia y dedicó parte de la arenga a los pueblos originarios de Cuajimalpa.

“¡Vivan nuestros pueblos originarios!, ¡Viva la unión y La Paz de familias Cuajimalpa”, expresó desde el balcón de la alcaldía.

El alcalde también lanzó vivas por Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, los hermanos Aldama y Matamoros, antes de cerrar con tres llamados de “¡Viva México!”.

Como parte de los festejos, el programa musical incluyó las presentaciones de Ninel Conde, Sonido La Changa, Internacional Carro Show de Antonio Hernández, Sergio Buccio (exintegrante de Los Ángeles Azules) y las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga.

La alcaldía mantuvo durante la celebración el operativo conjunto con la SSC, la Guardia Nacional y otras autoridades como parte de la estrategia para reforzar la seguridad y la capacidad de reacción durante eventos de alta concentración.

Para hoy, Cuajimalpa programó el desfile conmemorativo y la tradicional cabalgata. El desfile inició a las 9:00 horas sobre José María Castorena, frente a Chedraui, y concluyó en la explanada de la demarcación.

En tanto, la cabalgata partió desde Arteaga y Salazar y también concluyó en la explanada de la alcaldía. Las actividades contemplaron la participación de contingentes escolares, pueblos originarios, Protección Civil, Seguridad Pública, agrupaciones deportivas, charros y policía montada.