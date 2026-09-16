Texcoco celebra el 216 aniversario de la Independencia con ceremonia y desfile

Con una ceremonia cívica y un tradicional desfile por las principales calles del municipio, habitantes de Texcoco conmemoraron el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en una jornada en la que se resaltó el patriotismo y la identidad de los habitantes de esta localidad del Estado de México.Las actividades comenzaron desde las 8:00 horas en el Jardín Miguel Hidalgo y Costilla, donde autoridades municipales realizaron la ceremonia oficial para recordar uno de los acontecimientos más importantes de la historia del país.

Durante el acto, la cronista de Texcoco, Martha Ortega Cantabrana, habló sobre la importancia que ha tenido el municipio a lo largo de los diferentes periodos históricos de México y recordó que la localidad ha sido parte de diversos acontecimientos que han marcado al país. Se destacó que conocer el pasado permite comprender parte de la vida actual de Texcoco y la manera en que sus habitantes han construido una identidad propia a lo largo de los años. Durante la ceremonia también participó el primer regidor, Antonio Rivera Mancilla, quien señaló que la conmemoración del aniversario de la Independencia representa una oportunidad para reflexionar sobre el país y sobre las acciones que se realizan desde los municipios.

El funcionario afirmó que una de las mejores maneras de honrar a México es trabajar diariamente por el bienestar de la población y por mantener la paz social “La mejor manera de honrar a nuestra patria es trabajar todos los días por el bienestar y la paz social de nuestro municipio”, expresó Antonio Rivera Mancilla. Después de concluir el protocolo cívico, el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, se trasladó junto con integrantes del gobierno municipal a la avenida Juárez, donde dio inicio el tradicional desfile del 16 de septiembre.

El alcalde estuvo acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF de Texcoco, Yesenia Armas Tobón; la reina de las Fiestas Patrias, Yesenia María Fernanda Primera; el secretario del Ayuntamiento, Efrén Ortiz Gómez, además de integrantes del órgano de gobierno y directores de distintas áreas de la administración municipal. La marcha comenzó con la escolta de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, que avanzó al toque de bandera. Posteriormente, se incorporó el contingente encabezado por el presidente municipal. Durante el recorrido también participaron elementos y personal de distintas áreas municipales, entre ellas Seguridad Pública y Movilidad, Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria.

El Sistema Municipal DIF y la Cruz Roja Mexicana también formaron parte del desfile, al igual que estudiantes de escuelas de nivel básico, medio superior y superior del municipio. Uno de los momentos que llamó la atención durante el recorrido fue la participación de los Charros de Texcoco y de la Universidad Autónoma Chapingo, quienes cerraron los contingentes que desfilaron por las calles del centro del municipio. Las calles de Texcoco fueron adornadas para la celebración y durante el paso de los contingentes destacaron las escoltas y banderas mexicanas, que acompañaron la jornada conmemorativa.

La actividad reunió a autoridades, estudiantes, cuerpos de emergencia y representantes de diferentes sectores de la comunidad texcocana, quienes participaron en el desfile para recordar el aniversario del inicio de la Independencia. Al finalizar las actividades, las autoridades reportaron saldo blanco. De acuerdo con el parte de novedades, la jornada se desarrolló sin incidentes y en un ambiente de paz y armonía. Texcoco conmemoró el 216 aniversario de la Independencia de México y destacó durante la jornada la importancia de preservar la historia, las tradiciones y la identidad de sus habitantes.