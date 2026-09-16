Con tradición y alegría, Iztacalco celebra el Grito de Independencia

Más de 15 mil personas se reunieron en la explanada de la Alcaldía Iztacalco para celebrar el CCXVI aniversario de la Independencia de México en una jornada que estuvo acompañada de música, tradiciones mexicanas y actividades para las familias. La celebración tivo como momento principal el tradicional Grito de Independencia, encabezado por la alcaldesa Lourdes Paz Reyes, quien salió al balcón principal de la alcaldía para dirigir la ceremonia ante las personas que se dieron cita para festejar las fiestas patrias.

De acuerdo con la información de la Alcaldía Iztacalco, el festejo tuvo como uno de sus principales mensajes la importancia de la democracia y la soberanía del pueblo mexicano. Durante la ceremonia, la alcaldesa recordó a las mujeres yhombres que participaron en la lucha de Independencia de México.

Las actividades comenzaron con una ceremonia cívica y el izamiento de la Bandera Nacional. En este acto participaron integrantes del Tercer Concejo de la Alcaldía Iztacalco, personal de estructura, elementos de la Policía Auxiliar, la banda de guerra de la Policía Auxiliar y la Banda de Música de la demarcación.

Lourdes Paz destacó durante su mensaje la importancia de mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de las y los mexicanos. También hizo referencia a los héroes y heroínas que dieron su vida para conseguir la libertad y que son parte de la historia del país.

Como parte de la celebración también se realizó la coronación de la Reina de las Fiestas Patrias 2026. El reconocimiento fue para Jessica Magaña, originaria de la colonia Agrícola Pantitlán, quien recibió el título como parte de las actividades que buscan mantener las costumbres y tradiciones mexicanas.

La música también estuvo presente durante la noche. Los asistentes pudieron disfrutar de las presentaciones de la cantante de regional mexicano Ari Salgado, el cantante JUANMA y Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, quienes fueron parte del programa preparado para la celebración.

Para garantizar la seguridad de las familias que acudieron al festejo, la alcaldía implementó un operativo especial. En el dispositivo participaron más de 50 elementos de Protección Civil, 100 trabajadores de la Dirección General de Participación Ciudadana, 120 elementos de la Policía Auxiliar, 100 elementos de la Policía de Sector y 18 policías de Tránsito.

Además, 150 elementos fueron desplegados en la explanada, mientras que otros 70 realizaron labores de vigilancia en la romería y la feria instaladas alrededor de la alcaldía. El operativo también contó con tres patrullas y tres ambulancias para atender cualquier situación durante la jornada.

El momento central llegó en punto de las 23:00 horas, cuando Lourdes Paz Reyes encabezó la tradicional arenga del Grito de Independencia frente a las más de 15 mil personas reunidas en la explanada.

Durante el acto, la alcaldesa evocó a quienes hicieron posible la Independencia de México y destacó la soberanía del pueblo mexicano, mientras las familias participaron en una de las principales celebraciones de las fiestas patrias.

Finalmente, el cierre de la noche estuvo a cargo de Adolescentes Orquesta, agrupación que puso a bailar a los asistentes con canciones como “Anhelo”, “Persona Ideal” y “Virgen”, entre otras.

De esta manera, Iztacalco llevó a cabo su celebración del Grito de Independencia con actividades cívicas, música y tradiciones, en un festejo que reunió a miles de personas para conmemorar una fecha importante para la historia de México.